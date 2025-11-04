БиржаDEX+
Doge Head Coin ағымдағы бағасы: 0.268635 USD. Нақты уақыттағы DHC-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DHC баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DHC туралы толығырақ

DHC Баға туралы ақпарат

DHC деген не

DHC Whitepaper

DHC Ресми веб-сайт

DHC Токеномикасы

DHC Баға болжамы

Doge Head Coin Логотип

Doge Head Coin Баға (DHC)

Листингтен жойылды

1 DHC-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.268635
-11.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Doge Head Coin (DHC) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:59:22 (UTC+8)

Doge Head Coin (DHC) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.263168
24 сағаттық төмен
$ 0.305585
24 сағаттық жоғары

$ 0.263168
$ 0.305585
$ 0.327676
$ 0.03381452
+1.54%

-11.76%

+42.89%

+42.89%

Doge Head Coin (DHC) нақты уақыттағы баға $0.268635. Соңғы 24 сағат ішінде DHC мен $ 0.263168 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.305585 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DHC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.327676, ал ең төменгісі — $ 0.03381452.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DHC соңғы бір сағатта +1.54% өзгерді, 24 сағат ішінде -11.76%, ал соңғы 7 күнде +42.89% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Doge Head Coin (DHC) Нарықтық ақпарат

$ 2.69M
--
$ 2.69M
10.02M
10,023,219.11050142
Doge Head Coin нарықтық капитализациясы $ 2.69M, тәуліктік сауда көлемі --. DHC айналымдағы мөлшері 10.02M, жалпы мөлшері 10023219.11050142. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 2.69M.

Doge Head Coin (DHC) Баға тарихы USD

Бүгін, Doge Head Coin - USD баға өзгерісі $ -0.0358111328776745 болды.
Соңғы 30 күнде Doge Head Coin - USD баға өзгерісі $ +0.1660764161 болды.
Соңғы 60 күнде Doge Head Coin - USD баға өзгерісі $ +1.1580446793 болды.
Соңғы 90 күнде Doge Head Coin - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.0358111328776745-11.76%
30 күн$ +0.1660764161+61.82%
60 күн$ +1.1580446793+431.08%
90 күн$ 0--

Doge Head Coin (DHC) деген не

Doge Head Coin (DHC) is a meme token built on the Solana blockchain. The project was created to merge community-driven culture with the efficiency of Solana’s fast and low-cost network. DHC launched through a presale on Pinksale and provides secure liquidity via Raydium AMM v2. The project is backed by a SpyWolf smart contract audit and a liquidity lock, which ensures a transparent and verifiable foundation for trading and long-term growth.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа.

Doge Head Coin (DHC) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Doge Head Coin Баға болжамы (USD)

Doge Head Coin (DHC) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Doge Head Coin (DHC) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Doge Head Coin.

Қазір Doge Head Coin баға болжамын тексеріңіз!

DHC - жергілікті валюталарға

Doge Head Coin (DHC) токеномикасы

Doge Head Coin (DHC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DHC токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Doge Head Coin (DHC) туралы басқа сұрақтар

Doge Head Coin (DHC) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DHC бағасы — 0.268635 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DHC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DHC-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.268635. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Doge Head Coin үшін нарықтық капитализация қандай?
DHC үшін нарықтық капитализация: $ 2.69M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DHC үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DHC айналымдағы ұсынысы: 10.02M USD.
DHC үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DHC барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.327676 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DHC бағасы қандай болды?
DHC 0.03381452 USD ATL бағасына жетті.
DHC үшін сауда көлемі қандай?
DHC үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DHC өседі ме?
DHC биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DHC баға болжамын қарап көріңіз.
Doge Head Coin (DHC) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

