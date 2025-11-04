БиржаDEX+
Doge Baby ағымдағы бағасы: 0.03606906 USD. Нақты уақыттағы DOGE BABY-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DOGE BABY баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DOGE BABY туралы толығырақ

DOGE BABY Баға туралы ақпарат

DOGE BABY деген не

DOGE BABY Ресми веб-сайт

DOGE BABY Токеномикасы

DOGE BABY Баға болжамы

Doge Baby Логотип

Doge Baby Баға (DOGE BABY)

Листингтен жойылды

1 DOGE BABY-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.03606906
-3.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Doge Baby (DOGE BABY) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:56:31 (UTC+8)

Doge Baby (DOGE BABY) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.03590798
24 сағаттық төмен
$ 0.03747469
24 сағаттық жоғары

$ 0.03590798
$ 0.03747469
$ 25.64
$ 0.03141263
+0.01%

-3.74%

-24.11%

-24.11%

Doge Baby (DOGE BABY) нақты уақыттағы баға $0.03606906. Соңғы 24 сағат ішінде DOGE BABY мен $ 0.03590798 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.03747469 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DOGE BABY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 25.64, ал ең төменгісі — $ 0.03141263.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DOGE BABY соңғы бір сағатта +0.01% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.74%, ал соңғы 7 күнде -24.11% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Doge Baby (DOGE BABY) Нарықтық ақпарат

$ 10.82K
--
$ 10.82K
300.00K
300,000.0
Doge Baby нарықтық капитализациясы $ 10.82K, тәуліктік сауда көлемі --. DOGE BABY айналымдағы мөлшері 300.00K, жалпы мөлшері 300000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 10.82K.

Doge Baby (DOGE BABY) Баға тарихы USD

Бүгін, Doge Baby - USD баға өзгерісі $ -0.00140450221672568 болды.
Соңғы 30 күнде Doge Baby - USD баға өзгерісі $ -0.0354276763 болды.
Соңғы 60 күнде Doge Baby - USD баға өзгерісі $ -0.0356356289 болды.
Соңғы 90 күнде Doge Baby - USD баға өзгерісі $ -3.7926232334915597 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00140450221672568-3.74%
30 күн$ -0.0354276763-98.22%
60 күн$ -0.0356356289-98.79%
90 күн$ -3.7926232334915597-99.05%

Doge Baby (DOGE BABY) деген не

The Baby Golden Dog created by the Top 100 Community Alliance was successfully launched. The total Baby Golden Dog was issued only 300,000, with clean contracts and discarded permissions. There were no project parties. Tens of thousands of retail investors and joint ventures would do 10,000U per piece! Now we are jointly created by 86 Community, Pangu Community, Miracle Community, Rocket Community, Pudu Community and other major communities that connect with each other are jointly created. At present, chaos in the currency circle is everywhere. Baby Jindog is willing to be a clear stream in the circle and is a safe haven for the leeks in the currency circle. You must not miss the opportunity, and you will never come again! It takes a year for the whole dog to finish Pangu’s unfinished road! Baby Golden Dog will no longer have a battle!

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Doge Baby (DOGE BABY) Ресурс

Ресми веб-сайт

Doge Baby Баға болжамы (USD)

Doge Baby (DOGE BABY) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Doge Baby (DOGE BABY) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Doge Baby.

Қазір Doge Baby баға болжамын тексеріңіз!

DOGE BABY - жергілікті валюталарға

Doge Baby (DOGE BABY) токеномикасы

Doge Baby (DOGE BABY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DOGE BABY токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Doge Baby (DOGE BABY) туралы басқа сұрақтар

Doge Baby (DOGE BABY) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DOGE BABY бағасы — 0.03606906 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DOGE BABY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DOGE BABY-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.03606906. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Doge Baby үшін нарықтық капитализация қандай?
DOGE BABY үшін нарықтық капитализация: $ 10.82K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DOGE BABY үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DOGE BABY айналымдағы ұсынысы: 300.00K USD.
DOGE BABY үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DOGE BABY барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 25.64 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DOGE BABY бағасы қандай болды?
DOGE BABY 0.03141263 USD ATL бағасына жетті.
DOGE BABY үшін сауда көлемі қандай?
DOGE BABY үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DOGE BABY өседі ме?
DOGE BABY биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DOGE BABY баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 01:56:31 (UTC+8)

Doge Baby (DOGE BABY) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

