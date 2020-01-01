Dog Wif Nunchucks (NINJA) токеномикасы
Dog Wif Nunchucks (NINJA) туралы ақпарат
Introducing $NINJA, the first meme coin on Injective Protocol that brings a touch of humor and playfulness to the world of decentralized finance. Unveiling a unique twist, $NINJA stands out from the crowd with its mascot—a dog armed with nunchucks, capturing the essence of lightheartedness and unpredictability.
In the realm of cryptocurrency, where projects often come with complex structures and serious ambitions, $NINJA breaks the mold. With a total supply of 1,000,000,000 NINJA tokens, this meme coin embraces simplicity and a carefree attitude. However, it's not just the tokenomics that set $NINJA apart; it's the absence of several traditional features that makes it truly distinctive.
Zero taxes, zero team allocation, zero presale, and zero BS—$NINJA takes a bold stance against the norm. Unlike other projects that may burden users with various fees and allocations, $NINJA is designed to be a straightforward and transparent token. The decision to exclude team allocations and presales ensures that the distribution of NINJA tokens is fair and decentralized from the start.
What sets $NINJA apart even further is its lack of a formal team and a planned roadmap. While conventional crypto projects often emphasize the importance of a dedicated team and a clear roadmap to achieve success, $NINJA embraces a more spontaneous and carefree approach. The absence of a roadmap doesn't mean that $NINJA lacks direction; rather, it signifies a commitment to adaptability and unpredictability—traits embodied by the dog wielding nunchucks.
Dog Wif Nunchucks (NINJA) токеномикасы мен бағасын талдау
Dog Wif Nunchucks (NINJA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Dog Wif Nunchucks (NINJA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Dog Wif Nunchucks (NINJA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын NINJA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша NINJA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз NINJA токеномикасын түсінген болсаңыз, NINJA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
NINJA бағасының болжамы
NINJA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің NINJA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
