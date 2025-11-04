БиржаDEX+
Doctor Mutant ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы DRMUTANT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DRMUTANT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DRMUTANT туралы толығырақ

DRMUTANT Баға туралы ақпарат

DRMUTANT деген не

DRMUTANT Ресми веб-сайт

DRMUTANT Токеномикасы

DRMUTANT Баға болжамы

Doctor Mutant Логотип

Doctor Mutant Баға (DRMUTANT)

Листингтен жойылды

1 DRMUTANT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-10.80%1D
mexc
USD
Doctor Mutant (DRMUTANT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:32:31 (UTC+8)

Doctor Mutant (DRMUTANT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00232529
$ 0.00232529$ 0.00232529

$ 0
$ 0$ 0

-0.72%

-10.79%

-17.00%

-17.00%

Doctor Mutant (DRMUTANT) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде DRMUTANT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DRMUTANT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00232529, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DRMUTANT соңғы бір сағатта -0.72% өзгерді, 24 сағат ішінде -10.79%, ал соңғы 7 күнде -17.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Нарықтық ақпарат

$ 39.83K
$ 39.83K$ 39.83K

--
----

$ 39.83K
$ 39.83K$ 39.83K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Doctor Mutant нарықтық капитализациясы $ 39.83K, тәуліктік сауда көлемі --. DRMUTANT айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 39.83K.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Баға тарихы USD

Бүгін, Doctor Mutant - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Doctor Mutant - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Doctor Mutant - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Doctor Mutant - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-10.79%
30 күн$ 0-38.65%
60 күн$ 0-69.13%
90 күн$ 0--

Doctor Mutant (DRMUTANT) деген не

Doctor Mutant ($DRMUTANT) is the wild new memecoin born from the creative chaos of Matt Furie, the legendary artist behind Pepe the Frog.

Featured in Furie’s latest book Cortex Vortex, Doctor Mutant isn’t just another coin—it’s a cultural mutation that blends art, humor, and community into one unstoppable force.

Fair launched on the Ethereum network with liquidity burned forever, $DRMUTANT is built to thrive as a true community-driven project.

The lore? Simple: the mutation has begun. Doctor Mutant represents a new chapter in crypto chaos — a blend of art, memes, and mutant energy designed to infect the space with originality.

Think of it as Pepe’s weird, chaotic cousin who escaped the lab and decided to live on-chain.

Doctor Mutant (DRMUTANT) Ресурс

Ресми веб-сайт

Doctor Mutant Баға болжамы (USD)

Doctor Mutant (DRMUTANT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Doctor Mutant (DRMUTANT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Doctor Mutant.

Қазір Doctor Mutant баға болжамын тексеріңіз!

DRMUTANT - жергілікті валюталарға

Doctor Mutant (DRMUTANT) токеномикасы

Doctor Mutant (DRMUTANT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DRMUTANT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Doctor Mutant (DRMUTANT) туралы басқа сұрақтар

Doctor Mutant (DRMUTANT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DRMUTANT бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DRMUTANT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DRMUTANT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Doctor Mutant үшін нарықтық капитализация қандай?
DRMUTANT үшін нарықтық капитализация: $ 39.83K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DRMUTANT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DRMUTANT айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
DRMUTANT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DRMUTANT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00232529 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DRMUTANT бағасы қандай болды?
DRMUTANT 0 USD ATL бағасына жетті.
DRMUTANT үшін сауда көлемі қандай?
DRMUTANT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DRMUTANT өседі ме?
DRMUTANT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DRMUTANT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:32:31 (UTC+8)

