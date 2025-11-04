БиржаDEX+
Disco By Matt Furie ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы DISCO-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DISCO баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DISCO туралы толығырақ

DISCO Баға туралы ақпарат

DISCO деген не

DISCO Ресми веб-сайт

DISCO Токеномикасы

DISCO Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Disco By Matt Furie Логотип

Disco By Matt Furie Баға (DISCO)

Листингтен жойылды

1 DISCO-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00086915
$0.00086915$0.00086915
-21.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Disco By Matt Furie (DISCO) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:31:58 (UTC+8)

Disco By Matt Furie (DISCO) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0.00112894
$ 0.00112894$ 0.00112894
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00112894
$ 0.00112894$ 0.00112894

$ 0.00306541
$ 0.00306541$ 0.00306541

$ 0
$ 0$ 0

+3.07%

-21.40%

-25.66%

-25.66%

Disco By Matt Furie (DISCO) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде DISCO мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00112894 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DISCO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00306541, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DISCO соңғы бір сағатта +3.07% өзгерді, 24 сағат ішінде -21.40%, ал соңғы 7 күнде -25.66% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Disco By Matt Furie (DISCO) Нарықтық ақпарат

$ 869.12K
$ 869.12K$ 869.12K

--
----

$ 869.12K
$ 869.12K$ 869.12K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Disco By Matt Furie нарықтық капитализациясы $ 869.12K, тәуліктік сауда көлемі --. DISCO айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 869.12K.

Disco By Matt Furie (DISCO) Баға тарихы USD

Бүгін, Disco By Matt Furie - USD баға өзгерісі $ -0.000236727323757732 болды.
Соңғы 30 күнде Disco By Matt Furie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Disco By Matt Furie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Disco By Matt Furie - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000236727323757732-21.40%
30 күн$ 0+1,125.71%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Disco By Matt Furie (DISCO) деген не

A memecoin on Ethereum inspired by Matt Furie the cultural theme of “The Last Dance.”

Disco (DISCO) is a community-driven cryptocurrency launched on the Ethereum blockchain. The project originates from Matt Furie, the artist known for his role in shaping internet meme culture. DISCO takes inspiration from “The Last Dance,” a narrative uniting the memeverse and online communities through shared cultural references.

Positioned as a digital collectible within Ethereum’s ecosystem, DISCO reflects the intersection of art, culture, and blockchain participation, encouraging engagement among collectors and community members.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Disco By Matt Furie (DISCO) Ресурс

Ресми веб-сайт

Disco By Matt Furie Баға болжамы (USD)

Disco By Matt Furie (DISCO) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Disco By Matt Furie (DISCO) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Disco By Matt Furie.

Қазір Disco By Matt Furie баға болжамын тексеріңіз!

DISCO - жергілікті валюталарға

Disco By Matt Furie (DISCO) токеномикасы

Disco By Matt Furie (DISCO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DISCO токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Disco By Matt Furie (DISCO) туралы басқа сұрақтар

Disco By Matt Furie (DISCO) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DISCO бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DISCO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DISCO-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Disco By Matt Furie үшін нарықтық капитализация қандай?
DISCO үшін нарықтық капитализация: $ 869.12K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DISCO үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DISCO айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
DISCO үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DISCO барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00306541 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DISCO бағасы қандай болды?
DISCO 0 USD ATL бағасына жетті.
DISCO үшін сауда көлемі қандай?
DISCO үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DISCO өседі ме?
DISCO биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DISCO баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:31:58 (UTC+8)

Disco By Matt Furie (DISCO) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

