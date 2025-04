Dimes (DIME) деген не

$dime is the currency of culture & connection Value creation eats value extraction. Actions dominate words. We empower through technology and community, where actions outweigh words and transparency isn't optional. * With humility as our foundation. * With $DIME as our tool. * With Base as our canvas. We are artists, creators, entrepreneurs, dreamers—connected through tokenization. We Build on Base one connection at a time.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Dimes (DIME) Ресурс Ресми веб-сайт