БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Digital Slop ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SLOP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SLOP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Digital Slop ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SLOP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SLOP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SLOP туралы толығырақ

SLOP Баға туралы ақпарат

SLOP деген не

SLOP Ресми веб-сайт

SLOP Токеномикасы

SLOP Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Digital Slop Логотип

Digital Slop Баға (SLOP)

Листингтен жойылды

1 SLOP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-7.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Digital Slop (SLOP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:31:34 (UTC+8)

Digital Slop (SLOP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.42%

-7.99%

-19.40%

-19.40%

Digital Slop (SLOP) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде SLOP мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SLOP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SLOP соңғы бір сағатта -0.42% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.99%, ал соңғы 7 күнде -19.40% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Digital Slop (SLOP) Нарықтық ақпарат

$ 18.12K
$ 18.12K$ 18.12K

--
----

$ 18.12K
$ 18.12K$ 18.12K

999.47M
999.47M 999.47M

999,468,123.16799
999,468,123.16799 999,468,123.16799

Digital Slop нарықтық капитализациясы $ 18.12K, тәуліктік сауда көлемі --. SLOP айналымдағы мөлшері 999.47M, жалпы мөлшері 999468123.16799. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 18.12K.

Digital Slop (SLOP) Баға тарихы USD

Бүгін, Digital Slop - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Digital Slop - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Digital Slop - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Digital Slop - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-7.99%
30 күн$ 0-29.38%
60 күн$ 0-58.05%
90 күн$ 0--

Digital Slop (SLOP) деген не

Digital Slop is a cultural meme project that celebrates everything raw, chaotic, and hilarious about the internet. It’s a token with no filter, no fake mission, and no interest in impressing anyone. Instead, it rides the unhinged energy of viral moments, community-driven slop rituals, and loud, messy engagement. Built for people who find beauty in digital noise, Digital Slop is meme culture at its most authentic and chaotic.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Digital Slop (SLOP) Ресурс

Ресми веб-сайт

Digital Slop Баға болжамы (USD)

Digital Slop (SLOP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Digital Slop (SLOP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Digital Slop.

Қазір Digital Slop баға болжамын тексеріңіз!

SLOP - жергілікті валюталарға

Digital Slop (SLOP) токеномикасы

Digital Slop (SLOP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SLOP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Digital Slop (SLOP) туралы басқа сұрақтар

Digital Slop (SLOP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SLOP бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SLOP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SLOP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Digital Slop үшін нарықтық капитализация қандай?
SLOP үшін нарықтық капитализация: $ 18.12K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SLOP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SLOP айналымдағы ұсынысы: 999.47M USD.
SLOP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SLOP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SLOP бағасы қандай болды?
SLOP 0 USD ATL бағасына жетті.
SLOP үшін сауда көлемі қандай?
SLOP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SLOP өседі ме?
SLOP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SLOP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:31:34 (UTC+8)

Digital Slop (SLOP) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,128.94
$107,128.94$107,128.94

+1.30%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,631.15
$3,631.15$3,631.15

+1.17%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.48
$167.48$167.48

+0.44%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9448
$0.9448$0.9448

+0.32%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$107,128.94
$107,128.94$107,128.94

+1.30%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,631.15
$3,631.15$3,631.15

+1.17%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.48
$167.48$167.48

+0.44%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3389
$2.3389$2.3389

+0.51%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$997.88
$997.88$997.88

+1.80%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0710
$0.0710$0.0710

+42.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1644
$0.1644$0.1644

-45.20%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03906
$0.03906$0.03906

+290.60%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000070
$0.000070$0.000070

+218.18%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007751
$0.0000007751$0.0000007751

+94.65%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001896
$0.0000000000001896$0.0000000000001896

+89.60%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0710
$0.0710$0.0710

+42.00%