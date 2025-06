DFS Mafia V2 (DFSM) деген не

We are a deflationary token on the bsc network who recently launched a full scale fantasy sports platform with crypto integration. Our focus is merging the worlds of fantasy sports and crypto while bringing a unique and innovative experience to the space. Planned utilities also include our NFT marketplace, metaverse implementations, staking, and more.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

DFS Mafia V2 (DFSM) Ресурс Ресми веб-сайт