DEXTER (DEXTER) токеномикасы
DEXTER (DEXTER) туралы ақпарат
Dexter is the first original story driven meme that rewards its holders with revenue share. He aims to become the un-official mascot of Dexscreener, while also aiming to reach 1B+ marketcap to impress his long term friends, Pepe, Trump & Doge. This is his story, from underdog to top of the world, an American dream come true. Dexter had an idea. He would create a character, a silly yet lovable digital creature who loved money but was always getting into funny situations. He named it after himself " Dexter spent hours drawing and writing stories about Dexter and friends. He wanted Dexter to be relatable, fun, and catchy. He shared his creations on social media. At first, not many people noticed. Dexter felt a little discouraged, but he didn’t give up.
DEXTER (DEXTER) токеномикасы мен бағасын талдау
DEXTER (DEXTER) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
DEXTER (DEXTER) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
DEXTER (DEXTER) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DEXTER токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DEXTER токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз DEXTER токеномикасын түсінген болсаңыз, DEXTER токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
DEXTER бағасының болжамы
DEXTER қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DEXTER бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.