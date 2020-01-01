DexQuark (QRK) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, DexQuark (QRK) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
DexQuark (QRK) туралы ақпарат

DexQuark is a trade platform, designed specifically for pump fun coins. Official token of the platform is $QRK. Holders of $QRK are getting revenue share, and revenue share system is based on buyback & burn mechanism.

We have an up and running trade platform with 1k+ daily unique visitors and 20+ Daily active traders. Growing every day. We can provide the data if necessary.

The long term vision of the project is to become first Super DApp in the ecosystem, all in one platform. Details are mentioned in next question.

Our token holders ($QRK) will have free access to all of our bots.

Ресми веб-сайт:
https://dexquark.io
Whitepaper:
http://docsend.com/v/qnr3h/dexquark-pitchdeck

DexQuark (QRK) токеномикасы мен бағасын талдау

DexQuark (QRK) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 13.25K
$ 13.25K$ 13.25K
Жалпы қамтуы:
$ 895.67M
$ 895.67M$ 895.67M
Айналымдағы қамту:
$ 895.67M
$ 895.67M$ 895.67M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 13.25K
$ 13.25K$ 13.25K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00107475
$ 0.00107475$ 0.00107475
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0
$ 0$ 0

DexQuark (QRK) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

DexQuark (QRK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын QRK токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша QRK токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз QRK токеномикасын түсінген болсаңыз, QRK токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

QRK бағасының болжамы

QRK қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің QRK бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.