Dex Trending Fund 6900 ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы DTF6900-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DTF6900 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Dex Trending Fund 6900 ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы DTF6900-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DTF6900 баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DTF6900 туралы толығырақ

DTF6900 Баға туралы ақпарат

DTF6900 деген не

DTF6900 Ресми веб-сайт

DTF6900 Токеномикасы

DTF6900 Баға болжамы

Dex Trending Fund 6900 Баға (DTF6900)

1 DTF6900-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-9.50%1D
Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:31:19 (UTC+8)

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00127758
$ 0.00127758$ 0.00127758

$ 0
$ 0$ 0

-0.42%

-9.53%

-27.80%

-27.80%

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде DTF6900 мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DTF6900 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00127758, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DTF6900 соңғы бір сағатта -0.42% өзгерді, 24 сағат ішінде -9.53%, ал соңғы 7 күнде -27.80% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Нарықтық ақпарат

$ 8.24K
$ 8.24K$ 8.24K

--
----

$ 8.24K
$ 8.24K$ 8.24K

815.86M
815.86M 815.86M

815,858,279.47
815,858,279.47 815,858,279.47

Dex Trending Fund 6900 нарықтық капитализациясы $ 8.24K, тәуліктік сауда көлемі --. DTF6900 айналымдағы мөлшері 815.86M, жалпы мөлшері 815858279.47. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.24K.

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Баға тарихы USD

Бүгін, Dex Trending Fund 6900 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Dex Trending Fund 6900 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Dex Trending Fund 6900 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Dex Trending Fund 6900 - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-9.53%
30 күн$ 0-62.34%
60 күн$ 0-94.81%
90 күн$ 0--

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) деген не

DTF6900 is a utility meme coin that tracks top trending tokens on Dexscreener. When a legit coin starts trending DTF6900 airdrops it to holders. No guessing, no sniping; just hold and get exposure to potential 100x plays. DTF6900 is the first PvE utility meme coin that rewards holders by supporting other trending tokens. Instead of competing, it collaborates by giving exposure to both its holders and rising projects. It’s also being built directly with RevShare, making it structurally impossible to fork.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) Ресурс

Ресми веб-сайт

Dex Trending Fund 6900 Баға болжамы (USD)

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Dex Trending Fund 6900.

Қазір Dex Trending Fund 6900 баға болжамын тексеріңіз!

DTF6900 - жергілікті валюталарға

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) токеномикасы

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DTF6900 токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) туралы басқа сұрақтар

Dex Trending Fund 6900 (DTF6900) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DTF6900 бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DTF6900-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DTF6900-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Dex Trending Fund 6900 үшін нарықтық капитализация қандай?
DTF6900 үшін нарықтық капитализация: $ 8.24K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DTF6900 үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DTF6900 айналымдағы ұсынысы: 815.86M USD.
DTF6900 үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DTF6900 барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00127758 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DTF6900 бағасы қандай болды?
DTF6900 0 USD ATL бағасына жетті.
DTF6900 үшін сауда көлемі қандай?
DTF6900 үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DTF6900 өседі ме?
DTF6900 биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DTF6900 баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:31:19 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

