Depot App ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы DEPOT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DEPOT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DEPOT туралы толығырақ

DEPOT Баға туралы ақпарат

DEPOT деген не

DEPOT Whitepaper

DEPOT Ресми веб-сайт

DEPOT Токеномикасы

DEPOT Баға болжамы

Depot App Логотип

Depot App Баға (DEPOT)

Листингтен жойылды

1 DEPOT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00015384
$0.00015384$0.00015384
0.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Depot App (DEPOT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:30:13 (UTC+8)

Depot App (DEPOT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.01573771
$ 0.01573771$ 0.01573771

$ 0
$ 0$ 0

--

--

0.00%

0.00%

Depot App (DEPOT) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде DEPOT мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DEPOT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01573771, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DEPOT соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде 0.00% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Depot App (DEPOT) Нарықтық ақпарат

$ 12.31K
$ 12.31K$ 12.31K

--
----

$ 15.38K
$ 15.38K$ 15.38K

80.00M
80.00M 80.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Depot App нарықтық капитализациясы $ 12.31K, тәуліктік сауда көлемі --. DEPOT айналымдағы мөлшері 80.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 15.38K.

Depot App (DEPOT) Баға тарихы USD

Бүгін, Depot App - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Depot App - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Depot App - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Depot App - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-92.30%
60 күн$ 0-96.74%
90 күн$ 0--

Depot App (DEPOT) деген не

Depot is an ecosystem app that solves crypto’s three biggest problems: it’s too complex, too risky, and it lacks fresh liquidity.

We’re building an all-in-one platform designed for everyday people — not just crypto pros. Depot makes it easy to minimize risks and maximize returns with just a few clicks, no matter your level of experience. A massive market, and almost no real competition.

It features a cutting-edge Tourist App, Trader’s Suite, Deboard, Auto Leverage, Drag & Drop Toolkit, Incubator, Ghosty the Assistant, Fiat On/Off Ramp, Detective, Tax Agent, Autotrader, Yield Generator, and more.

Radically simple. Brilliantly interconnected. Accessible to any mindset, intelligence, or investment size.

Welcome to Depot.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Depot App (DEPOT) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Depot App Баға болжамы (USD)

Depot App (DEPOT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Depot App (DEPOT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Depot App.

Қазір Depot App баға болжамын тексеріңіз!

DEPOT - жергілікті валюталарға

Depot App (DEPOT) токеномикасы

Depot App (DEPOT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DEPOT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Depot App (DEPOT) туралы басқа сұрақтар

Depot App (DEPOT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DEPOT бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DEPOT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DEPOT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Depot App үшін нарықтық капитализация қандай?
DEPOT үшін нарықтық капитализация: $ 12.31K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DEPOT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DEPOT айналымдағы ұсынысы: 80.00M USD.
DEPOT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DEPOT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01573771 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DEPOT бағасы қандай болды?
DEPOT 0 USD ATL бағасына жетті.
DEPOT үшін сауда көлемі қандай?
DEPOT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DEPOT өседі ме?
DEPOT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DEPOT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:30:13 (UTC+8)

Depot App (DEPOT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

