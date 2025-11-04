БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Dephaser JPY ағымдағы бағасы: 0.00642475 USD. Нақты уақыттағы JPYT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. JPYT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Dephaser JPY ағымдағы бағасы: 0.00642475 USD. Нақты уақыттағы JPYT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. JPYT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

JPYT туралы толығырақ

JPYT Баға туралы ақпарат

JPYT деген не

JPYT Whitepaper

JPYT Ресми веб-сайт

JPYT Токеномикасы

JPYT Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Dephaser JPY Логотип

Dephaser JPY Баға (JPYT)

Листингтен жойылды

1 JPYT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00642475
$0.00642475$0.00642475
-0.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Dephaser JPY (JPYT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:29:48 (UTC+8)

Dephaser JPY (JPYT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00642616
$ 0.00642616$ 0.00642616
24 сағаттық төмен
$ 0.00653353
$ 0.00653353$ 0.00653353
24 сағаттық жоғары

$ 0.00642616
$ 0.00642616$ 0.00642616

$ 0.00653353
$ 0.00653353$ 0.00653353

$ 0.00682267
$ 0.00682267$ 0.00682267

$ 0.00631154
$ 0.00631154$ 0.00631154

-0.65%

-0.83%

-1.76%

-1.76%

Dephaser JPY (JPYT) нақты уақыттағы баға $0.00642475. Соңғы 24 сағат ішінде JPYT мен $ 0.00642616 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00653353 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. JPYT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00682267, ал ең төменгісі — $ 0.00631154.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, JPYT соңғы бір сағатта -0.65% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.83%, ал соңғы 7 күнде -1.76% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Dephaser JPY (JPYT) Нарықтық ақпарат

$ 161.51K
$ 161.51K$ 161.51K

--
----

$ 161.51K
$ 161.51K$ 161.51K

25.14M
25.14M 25.14M

25,138,085.16154
25,138,085.16154 25,138,085.16154

Dephaser JPY нарықтық капитализациясы $ 161.51K, тәуліктік сауда көлемі --. JPYT айналымдағы мөлшері 25.14M, жалпы мөлшері 25138085.16154. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 161.51K.

Dephaser JPY (JPYT) Баға тарихы USD

Бүгін, Dephaser JPY - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Dephaser JPY - USD баға өзгерісі $ -0.0001358667 болды.
Соңғы 60 күнде Dephaser JPY - USD баға өзгерісі $ -0.0002319431 болды.
Соңғы 90 күнде Dephaser JPY - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.83%
30 күн$ -0.0001358667-2.11%
60 күн$ -0.0002319431-3.61%
90 күн$ 0--

Dephaser JPY (JPYT) деген не

DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Dephaser JPY (JPYT) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Dephaser JPY Баға болжамы (USD)

Dephaser JPY (JPYT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Dephaser JPY (JPYT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Dephaser JPY.

Қазір Dephaser JPY баға болжамын тексеріңіз!

JPYT - жергілікті валюталарға

Dephaser JPY (JPYT) токеномикасы

Dephaser JPY (JPYT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. JPYT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Dephaser JPY (JPYT) туралы басқа сұрақтар

Dephaser JPY (JPYT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі JPYT бағасы — 0.00642475 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
JPYT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
JPYT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00642475. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Dephaser JPY үшін нарықтық капитализация қандай?
JPYT үшін нарықтық капитализация: $ 161.51K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
JPYT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
JPYT айналымдағы ұсынысы: 25.14M USD.
JPYT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
JPYT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00682267 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) JPYT бағасы қандай болды?
JPYT 0.00631154 USD ATL бағасына жетті.
JPYT үшін сауда көлемі қандай?
JPYT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл JPYT өседі ме?
JPYT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін JPYT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:29:48 (UTC+8)

Dephaser JPY (JPYT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,927.10
$106,927.10$106,927.10

+1.11%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,623.99
$3,623.99$3,623.99

+0.97%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.11
$167.11$167.11

+0.22%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0000
$1.0000$1.0000

+0.01%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9417
$0.9417$0.9417

0.00%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,927.10
$106,927.10$106,927.10

+1.11%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,623.99
$3,623.99$3,623.99

+0.97%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.11
$167.11$167.11

+0.22%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3319
$2.3319$2.3319

+0.21%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$996.53
$996.53$996.53

+1.67%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0699
$0.0699$0.0699

+39.80%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1653
$0.1653$0.1653

-44.90%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03906
$0.03906$0.03906

+290.60%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000069
$0.000069$0.000069

+213.63%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008024
$0.0000008024$0.0000008024

+101.50%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001896
$0.0000000000001896$0.0000000000001896

+89.60%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0699
$0.0699$0.0699

+39.80%