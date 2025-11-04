Dephaser JPY Баға (JPYT)
-0.65%
-0.83%
-1.76%
-1.76%
Dephaser JPY (JPYT) нақты уақыттағы баға $0.00642475. Соңғы 24 сағат ішінде JPYT мен $ 0.00642616 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00653353 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. JPYT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00682267, ал ең төменгісі — $ 0.00631154.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, JPYT соңғы бір сағатта -0.65% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.83%, ал соңғы 7 күнде -1.76% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Dephaser JPY нарықтық капитализациясы $ 161.51K, тәуліктік сауда көлемі --. JPYT айналымдағы мөлшері 25.14M, жалпы мөлшері 25138085.16154. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 161.51K.
Бүгін, Dephaser JPY - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Dephaser JPY - USD баға өзгерісі $ -0.0001358667 болды.
Соңғы 60 күнде Dephaser JPY - USD баға өзгерісі $ -0.0002319431 болды.
Соңғы 90 күнде Dephaser JPY - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|-0.83%
|30 күн
|$ -0.0001358667
|-2.11%
|60 күн
|$ -0.0002319431
|-3.61%
|90 күн
|$ 0
|--
DePhaser is a cutting-edge decentralized finance (DeFi) platform designed to transform the way people interact with digital assets and conduct cross-border transactions. At the heart of this innovation is JPYT, the world’s first algorithmic YEN stablecoin pegged 1:1 to the Japanese YEN (¥). Unlike traditional stablecoins, JPYT is backed by fully locked USDT (Tether), ensuring a high level of security, transparency, and trust for its users. Through DePhaser, individuals and businesses can seamlessly lock in USDT and mint JPYT, allowing them to hold and transact in a currency that mirrors the stability of the Yen while operating natively within the Web3 ecosystem. This mechanism provides a powerful tool for those who wish to avoid volatility in the crypto market while still benefiting from the efficiency, accessibility, and inclusivity of blockchain technology.
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды.
