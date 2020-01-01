Department of Government Inefficiency (DOGIN) токеномикасы
DoginHood is a memecoin on Solana, set to grow into an expansive ecosystem and community hub. Its first web3 product is the pioneering, first-ever fully gamified launch platform—“Degen Caravan”.
Degen Caravan, as the first platform of its kind, is revolutionizing token launches by merging gamification with early investments. Players engage in a 24-hour event divided into hourly rounds, shooting Arrows to deal damage, earn points, and compete on leaderboards. What makes this platform truly unique is its deflationary system: every Arrow shot incurs a fee, with 50% directed to a Buyback, making $DOGIN deflationary. This way, players not only compete for allocation but actively boost the value of $DOGIN with each action.
The 24-hour event, “Degen Caravan,” isn’t just gamified—it extends to the entire process of farming Arrows. Participants engage in a fully featured Telegram game where they must whack notorious cryptospace villains like Sam Dogman Fried and DogWon.
We're accelerating content creation for DoginHood, aiming to deliver top-tier, memecoin-focused content that builds community, strengthens culture, and generally expands our IP.
To support this, we’re also pushing real-life products infused with our IP, expanding our presence beyond the digital world. The first real-life product we launched is “DoginFUEL,” an energy drink that we’ll use to sponsor as many conferences as possible to boost visibility and brand awareness. We already confirmed 5 countries where our next product will be in established real world stores, to be revealed.
By combining high-quality, unique content and real-world products with the highest standard of web3 solutions, DoginHood ensures its growth into a thriving, long-lasting ecosystem that provides numerous utilities for the token, making it deflationary.
Department of Government Inefficiency (DOGIN) токеномикасы мен бағасын талдау
Department of Government Inefficiency (DOGIN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Department of Government Inefficiency (DOGIN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Department of Government Inefficiency (DOGIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DOGIN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DOGIN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз DOGIN токеномикасын түсінген болсаңыз, DOGIN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
DOGIN бағасының болжамы
DOGIN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DOGIN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
