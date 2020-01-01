Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) токеномикасы
Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) туралы ақпарат
$D.O.G.E inspired by Elon Musk and Donald Trump's establishment of a department called the Department Of Government Efficiency (D.O.G.E)
D.O.G.E based on the playful spirit of the original D.O.G.E coin while integrating Elon Musk and Donald Trump's posts of the upcoming Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) spearheaded by Elon Musk the man who sent D.O.G.E to the moon.
Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) токеномикасы мен бағасын талдау
Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Department Of Government Efficiency (D.O.G.E) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын D.O.G.E токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша D.O.G.E токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз D.O.G.E токеномикасын түсінген болсаңыз, D.O.G.E токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
D.O.G.E бағасының болжамы
D.O.G.E қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің D.O.G.E бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.