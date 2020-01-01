Degens With Attitude (DWA) токеномикасы
Degens With Attitude (DWA) туралы ақпарат
Welcome to the D.W.A, a ruthless crew of meme hustlers raised in the wild, unregulated alleys of shitcoinery. It’s a new kind of hustle where survival isn’t about gang wars, it’s about grinding your way through whale dumps, pump-and-dump schemes, and the cutthroat world of digital greed.
Our hustle isn’t for the weak—it’s for the degens who know that the biggest gains are made by those with the boldest attitude.
The game is ruthless, but that’s exactly where we thrive.
So roll with us. D.W.A. isn’t just a coin—it’s a movement for those who grind harder, meme louder, and thrive in the only hood that matters now: the blockchain.
Stay ruthless. Stay degen. Join the D.W.A.
Degens With Attitude (DWA) токеномикасы мен бағасын талдау
Degens With Attitude (DWA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Degens With Attitude (DWA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Degens With Attitude (DWA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DWA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DWA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз DWA токеномикасын түсінген болсаңыз, DWA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
DWA бағасының болжамы
DWA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DWA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.