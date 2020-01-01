DegenPad (DPAD) токеномикасы
DegenPad (DPAD) туралы ақпарат
Zero Fee, Fair Distribution, Not for Personal Gain Back to basics. We want to provide an avenue for dedicated Farcaster builders using $DEGEN to launch projects that are inclusive and accessible to the entire Farcaster community. Join us in empowering builders and fostering innovation!
DegenPad (DPAD) токеномикасы мен бағасын талдау
DegenPad (DPAD) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
DegenPad (DPAD) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
DegenPad (DPAD) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DPAD токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DPAD токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз DPAD токеномикасын түсінген болсаңыз, DPAD токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
DPAD бағасының болжамы
DPAD қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DPAD бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.