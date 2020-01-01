Degenerate SQuiD (SQDGN) токеномикасы
Degenerate SQuiD (SQDGN) туралы ақпарат
Degenerate SQuiD (SQDGN) is an AI agent and on-chain data tool designed to make on-chain data easily accessible to non-technical users. Through its interface and AI capabilities, SQDGN helps users analyze blockchain various elements of blockchain data without requiring deep technical knowledge or coding expertise. The AI agent also maintains a presence on Twitter, posting, replying, and interacting with the community. The platform democratizes blockchain analytics for a Web3-native future.
Degenerate SQuiD (SQDGN) токеномикасы мен бағасын талдау
Degenerate SQuiD (SQDGN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Degenerate SQuiD (SQDGN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Degenerate SQuiD (SQDGN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын SQDGN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша SQDGN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз SQDGN токеномикасын түсінген болсаңыз, SQDGN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.