Degen is a dual-chain meme token launchpad and trading ecosystem designed for both the Solana and X1 blockchains. It allows users to easily create, launch, and trade community-driven meme coins with built-in tools for staking, gamification, and NFT-based incentives. Degen combines on-chain utility with Telegram-native features to drive engagement and viral growth. The platform’s native token, DGN, powers staking tiers, community rewards, and participation in competitive events such as Skull Wars. With a focus on simplicity, speed, and community participation, Degen aims to be the go-to platform for meme token experimentation and culture-driven token economies.
Degen (DGN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Degen (DGN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DGN токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DGN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз DGN токеномикасын түсінген болсаңыз, DGN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
