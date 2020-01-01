Degen The Otter (DGEN) токеномикасы

Degen The Otter (DGEN) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Degen The Otter (DGEN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
Degen The Otter (DGEN) туралы ақпарат

The Asian small-clawed otter, also known as the oriental small-clawed otter and the small-clawed otter, is an otter species native to South and Southeast Asia. It has short claws that do not extend beyond the pads of its webbed digits.

"Degen The Otter" is one of the most phenomenal pets across TikTok & Instagram

$DGEN is committed to donating and supporting conservation efforts for the asian small-clawed otters with the supports from the real owner of 'Degen The Otter'

Ресми веб-сайт:
https://www.degenottercoin.com/

Degen The Otter (DGEN) токеномикасы мен бағасын талдау

Degen The Otter (DGEN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы: $ 8.09K


Жалпы қамтуы:


Айналымдағы қамту:


FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау): $ 8.57K


Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш: $ 0.0011652


Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш: $ 0


Қазіргі баға: $ 0



Degen The Otter (DGEN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Degen The Otter (DGEN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын DGEN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша DGEN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз DGEN токеномикасын түсінген болсаңыз, DGEN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

DGEN бағасының болжамы

DGEN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің DGEN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.