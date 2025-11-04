БиржаDEX+
Degen Hours ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы SLEEP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. SLEEP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

SLEEP туралы толығырақ

SLEEP Баға туралы ақпарат

SLEEP деген не

SLEEP Ресми веб-сайт

SLEEP Токеномикасы

SLEEP Баға болжамы

Degen Hours Баға (SLEEP)

1 SLEEP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-7.50%1D
Degen Hours (SLEEP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Degen Hours (SLEEP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.76%

-7.59%

-23.61%

-23.61%

Degen Hours (SLEEP) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде SLEEP мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. SLEEP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, SLEEP соңғы бір сағатта -0.76% өзгерді, 24 сағат ішінде -7.59%, ал соңғы 7 күнде -23.61% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Degen Hours (SLEEP) Нарықтық ақпарат

$ 53.06K
$ 53.06K$ 53.06K

--
----

$ 53.06K
$ 53.06K$ 53.06K

10.00B
10.00B 10.00B

10,000,000,000.0
10,000,000,000.0 10,000,000,000.0

Degen Hours нарықтық капитализациясы $ 53.06K, тәуліктік сауда көлемі --. SLEEP айналымдағы мөлшері 10.00B, жалпы мөлшері 10000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 53.06K.

Degen Hours (SLEEP) Баға тарихы USD

Бүгін, Degen Hours - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Degen Hours - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Degen Hours - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Degen Hours - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-7.59%
30 күн$ 0-53.85%
60 күн$ 0-61.72%
90 күн$ 0--

Degen Hours (SLEEP) деген не

Degen Hours (SLEEP) is a project that seeks to reward community and really bring eyes in the ecosystem to a project with a team oriented approach. We created Sleep which is something that non crypto natives and crypto natives alike can relate to. We are aiming to really utilize a variety of approaches to standing out, including unique approaches to LPs, Community management and marketing and a long term vision.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Degen Hours (SLEEP) Ресурс

Ресми веб-сайт

Degen Hours Баға болжамы (USD)

Degen Hours (SLEEP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Degen Hours (SLEEP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Degen Hours.

Қазір Degen Hours баға болжамын тексеріңіз!

SLEEP - жергілікті валюталарға

Degen Hours (SLEEP) токеномикасы

Degen Hours (SLEEP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. SLEEP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Degen Hours (SLEEP) туралы басқа сұрақтар

Degen Hours (SLEEP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі SLEEP бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
SLEEP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
SLEEP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Degen Hours үшін нарықтық капитализация қандай?
SLEEP үшін нарықтық капитализация: $ 53.06K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
SLEEP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
SLEEP айналымдағы ұсынысы: 10.00B USD.
SLEEP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
SLEEP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) SLEEP бағасы қандай болды?
SLEEP 0 USD ATL бағасына жетті.
SLEEP үшін сауда көлемі қандай?
SLEEP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл SLEEP өседі ме?
SLEEP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін SLEEP баға болжамын қарап көріңіз.
Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

