Degen Express ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы DEGEX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DEGEX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DEGEX туралы толығырақ

DEGEX Баға туралы ақпарат

DEGEX деген не

DEGEX Ресми веб-сайт

DEGEX Токеномикасы

DEGEX Баға болжамы

Degen Express Логотип

Degen Express Баға (DEGEX)

Листингтен жойылды

1 DEGEX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-6.90%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Degen Express (DEGEX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:29:23 (UTC+8)

Degen Express (DEGEX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.74%

-6.99%

-16.90%

-16.90%

Degen Express (DEGEX) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде DEGEX мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DEGEX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DEGEX соңғы бір сағатта -0.74% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.99%, ал соңғы 7 күнде -16.90% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Degen Express (DEGEX) Нарықтық ақпарат

$ 29.49K
$ 29.49K$ 29.49K

--
----

$ 30.88K
$ 30.88K$ 30.88K

908.51M
908.51M 908.51M

951,371,042.3602728
951,371,042.3602728 951,371,042.3602728

Degen Express нарықтық капитализациясы $ 29.49K, тәуліктік сауда көлемі --. DEGEX айналымдағы мөлшері 908.51M, жалпы мөлшері 951371042.3602728. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 30.88K.

Degen Express (DEGEX) Баға тарихы USD

Бүгін, Degen Express - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Degen Express - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Degen Express - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Degen Express - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-6.99%
30 күн$ 0-52.00%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Degen Express (DEGEX) деген не

A token for Degens with its own AI World built on Base

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Degen Express (DEGEX) Ресурс

Ресми веб-сайт

Degen Express Баға болжамы (USD)

Degen Express (DEGEX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Degen Express (DEGEX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Degen Express.

Қазір Degen Express баға болжамын тексеріңіз!

DEGEX - жергілікті валюталарға

Degen Express (DEGEX) токеномикасы

Degen Express (DEGEX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DEGEX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Degen Express (DEGEX) туралы басқа сұрақтар

Degen Express (DEGEX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DEGEX бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DEGEX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DEGEX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Degen Express үшін нарықтық капитализация қандай?
DEGEX үшін нарықтық капитализация: $ 29.49K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DEGEX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DEGEX айналымдағы ұсынысы: 908.51M USD.
DEGEX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DEGEX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DEGEX бағасы қандай болды?
DEGEX 0 USD ATL бағасына жетті.
DEGEX үшін сауда көлемі қандай?
DEGEX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DEGEX өседі ме?
DEGEX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DEGEX баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:29:23 (UTC+8)

Degen Express (DEGEX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

