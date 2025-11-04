БиржаDEX+
DeFiGeek Community Japan ағымдағы бағасы: 22.19 USD. Нақты уақыттағы TXJP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. TXJP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

TXJP туралы толығырақ

TXJP Баға туралы ақпарат

TXJP деген не

TXJP Ресми веб-сайт

TXJP Токеномикасы

TXJP Баға болжамы

DeFiGeek Community Japan Логотип

DeFiGeek Community Japan Баға (TXJP)

Листингтен жойылды

1 TXJP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$22.19
+4.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
DeFiGeek Community Japan (TXJP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:56:25 (UTC+8)

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 21.12
24 сағаттық төмен
$ 23.45
24 сағаттық жоғары

$ 21.12
$ 23.45
$ 33.01
$ 20.1
+0.26%

+4.44%

-5.33%

-5.33%

DeFiGeek Community Japan (TXJP) нақты уақыттағы баға $22.19. Соңғы 24 сағат ішінде TXJP мен $ 21.12 аралығында сауда жасалып, ал $ 23.45 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. TXJP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 33.01, ал ең төменгісі — $ 20.1.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, TXJP соңғы бір сағатта +0.26% өзгерді, 24 сағат ішінде +4.44%, ал соңғы 7 күнде -5.33% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Нарықтық ақпарат

$ 4.66M
--
$ 4.66M
210.00K
210,000.0
DeFiGeek Community Japan нарықтық капитализациясы $ 4.66M, тәуліктік сауда көлемі --. TXJP айналымдағы мөлшері 210.00K, жалпы мөлшері 210000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 4.66M.

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Баға тарихы USD

Бүгін, DeFiGeek Community Japan - USD баға өзгерісі $ +0.942941 болды.
Соңғы 30 күнде DeFiGeek Community Japan - USD баға өзгерісі $ -2.7055934150 болды.
Соңғы 60 күнде DeFiGeek Community Japan - USD баға өзгерісі $ -5.3518818360 болды.
Соңғы 90 күнде DeFiGeek Community Japan - USD баға өзгерісі $ -7.52491396953995 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.942941+4.44%
30 күн$ -2.7055934150-12.19%
60 күн$ -5.3518818360-24.11%
90 күн$ -7.52491396953995-25.32%

DeFiGeek Community Japan (TXJP) деген не

DeFiGeek Community (DFGC) is a decentralized community that originated in Japan, dedicated to building practical and composable DeFi Dapps and tools that help drive the evolution of Web3. Unlike many communities that revolve around a single protocol, DFGC embraces a multi-project philosophy, encouraging innovation across a wide range of decentralized applications. Our community includes experienced developers, designers, researchers, and supporters who collaborate to create open-source, transparent, and community-governed tools. DFGC is not limited to developers—we welcome anyone passionate about contributing to the decentralized future, whether through ideas, design, operations, or outreach.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Ресурс

Ресми веб-сайт

DeFiGeek Community Japan Баға болжамы (USD)

DeFiGeek Community Japan (TXJP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін DeFiGeek Community Japan (TXJP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: DeFiGeek Community Japan.

Қазір DeFiGeek Community Japan баға болжамын тексеріңіз!

TXJP - жергілікті валюталарға

DeFiGeek Community Japan (TXJP) токеномикасы

DeFiGeek Community Japan (TXJP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. TXJP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: DeFiGeek Community Japan (TXJP) туралы басқа сұрақтар

DeFiGeek Community Japan (TXJP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі TXJP бағасы — 22.19 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
TXJP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
TXJP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 22.19. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
DeFiGeek Community Japan үшін нарықтық капитализация қандай?
TXJP үшін нарықтық капитализация: $ 4.66M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
TXJP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
TXJP айналымдағы ұсынысы: 210.00K USD.
TXJP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
TXJP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 33.01 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) TXJP бағасы қандай болды?
TXJP 20.1 USD ATL бағасына жетті.
TXJP үшін сауда көлемі қандай?
TXJP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл TXJP өседі ме?
TXJP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін TXJP баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:56:25 (UTC+8)

DeFiGeek Community Japan (TXJP) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

