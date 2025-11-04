БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
Defi Tiger ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы DTG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DTG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Defi Tiger ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы DTG-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DTG баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DTG туралы толығырақ

DTG Баға туралы ақпарат

DTG деген не

DTG Whitepaper

DTG Ресми веб-сайт

DTG Токеномикасы

DTG Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Defi Tiger Логотип

Defi Tiger Баға (DTG)

Листингтен жойылды

1 DTG-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-17.00%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Defi Tiger (DTG) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:56:18 (UTC+8)

Defi Tiger (DTG) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.62%

-17.06%

-35.17%

-35.17%

Defi Tiger (DTG) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде DTG мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DTG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DTG соңғы бір сағатта -0.62% өзгерді, 24 сағат ішінде -17.06%, ал соңғы 7 күнде -35.17% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Defi Tiger (DTG) Нарықтық ақпарат

$ 795.80K
$ 795.80K$ 795.80K

--
----

$ 795.79K
$ 795.79K$ 795.79K

353.18T
353.18T 353.18T

353,177,835,800,071.56
353,177,835,800,071.56 353,177,835,800,071.56

Defi Tiger нарықтық капитализациясы $ 795.80K, тәуліктік сауда көлемі --. DTG айналымдағы мөлшері 353.18T, жалпы мөлшері 353177835800071.56. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 795.79K.

Defi Tiger (DTG) Баға тарихы USD

Бүгін, Defi Tiger - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Defi Tiger - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Defi Tiger - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Defi Tiger - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-17.06%
30 күн$ 0-31.19%
60 күн$ 0-57.29%
90 күн$ 0--

Defi Tiger (DTG) деген не

DTG is a Decentralized Meme Asset driven by a community Of Defi Enthusiasts with a unique love for felines.

With the calm ferocity of a Tiger and the quiet hum of a financial hub, we believe we can change the world one Transaction and one Tiger at a time.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Defi Tiger (DTG) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Defi Tiger Баға болжамы (USD)

Defi Tiger (DTG) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Defi Tiger (DTG) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Defi Tiger.

Қазір Defi Tiger баға болжамын тексеріңіз!

DTG - жергілікті валюталарға

Defi Tiger (DTG) токеномикасы

Defi Tiger (DTG) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DTG токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Defi Tiger (DTG) туралы басқа сұрақтар

Defi Tiger (DTG) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DTG бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DTG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DTG-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Defi Tiger үшін нарықтық капитализация қандай?
DTG үшін нарықтық капитализация: $ 795.80K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DTG үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DTG айналымдағы ұсынысы: 353.18T USD.
DTG үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DTG барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DTG бағасы қандай болды?
DTG 0 USD ATL бағасына жетті.
DTG үшін сауда көлемі қандай?
DTG үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DTG өседі ме?
DTG биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DTG баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:56:18 (UTC+8)

Defi Tiger (DTG) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,601.84
$106,601.84$106,601.84

+0.80%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,615.26
$3,615.26$3,615.26

+0.73%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.28
$168.28$168.28

+0.92%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9660
$0.9660$0.9660

+2.58%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$0.9999
$0.9999$0.9999

0.00%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,601.84
$106,601.84$106,601.84

+0.80%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,615.26
$3,615.26$3,615.26

+0.73%

Solana Логотип

Solana

SOL

$168.28
$168.28$168.28

+0.92%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3712
$2.3712$2.3712

+1.89%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$994.98
$994.98$994.98

+1.51%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0780
$0.0780$0.0780

+56.00%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.4001
$0.4001$0.4001

+33.36%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.06270
$0.06270$0.06270

+527.00%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000002100
$0.0000000000002100$0.0000000000002100

+110.00%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000008000
$0.0000008000$0.0000008000

+100.90%

Ant Token Логотип

Ant Token

ANTY

$0.0000267
$0.0000267$0.0000267

+103.81%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000052
$0.000052$0.000052

+136.36%