DeFi Dollar ағымдағы бағасы: 0.999838 USD. Нақты уақыттағы USDFI-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. USDFI баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

USDFI туралы толығырақ

USDFI Баға туралы ақпарат

USDFI деген не

USDFI Ресми веб-сайт

USDFI Токеномикасы

USDFI Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

DeFi Dollar Логотип

DeFi Dollar Баға (USDFI)

Листингтен жойылды

1 USDFI-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.999838
$0.999838
+0.10%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
DeFi Dollar (USDFI) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:28:42 (UTC+8)

DeFi Dollar (USDFI) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.997475
$ 0.997475
24 сағаттық төмен
$ 1.001
$ 1.001
24 сағаттық жоғары

$ 0.997475
$ 0.997475

$ 1.001
$ 1.001

$ 1.006
$ 1.006

$ 0.982826
$ 0.982826

-0.03%

+0.12%

+0.01%

+0.01%

DeFi Dollar (USDFI) нақты уақыттағы баға $0.999838. Соңғы 24 сағат ішінде USDFI мен $ 0.997475 аралығында сауда жасалып, ал $ 1.001 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. USDFI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 1.006, ал ең төменгісі — $ 0.982826.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, USDFI соңғы бір сағатта -0.03% өзгерді, 24 сағат ішінде +0.12%, ал соңғы 7 күнде +0.01% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

DeFi Dollar (USDFI) Нарықтық ақпарат

$ 469.00K
$ 469.00K

--
--

$ 469.00K
$ 469.00K

469.08K
469.08K

469,075.0540975593
469,075.0540975593

DeFi Dollar нарықтық капитализациясы $ 469.00K, тәуліктік сауда көлемі --. USDFI айналымдағы мөлшері 469.08K, жалпы мөлшері 469075.0540975593. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 469.00K.

DeFi Dollar (USDFI) Баға тарихы USD

Бүгін, DeFi Dollar - USD баға өзгерісі $ +0.00123257 болды.
Соңғы 30 күнде DeFi Dollar - USD баға өзгерісі $ +0.0033133631 болды.
Соңғы 60 күнде DeFi Dollar - USD баға өзгерісі $ +0.0024273067 болды.
Соңғы 90 күнде DeFi Dollar - USD баға өзгерісі $ -0.0000939396827444 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +0.00123257+0.12%
30 күн$ +0.0033133631+0.33%
60 күн$ +0.0024273067+0.24%
90 күн$ -0.0000939396827444-0.00%

DeFi Dollar (USDFI) деген не

DeFi needs more truly native, on-chain, and censorship-resistant stablecoins to fulfill its promise. That's why today, we are incredibly proud to launch DeFi Dollar. We’re further powering the Future of Finance by introducing $USDFI, an unstoppable stablecoin backed by the very tokens that govern DeFi itself.

To start, DeFi Dollar is collateralized by ten of the most trusted and liquid assets on Ethereum: $AAVE, $CRV, $FXS, $LDO, $LINK, $LQTY, $SKY, $UNI, $WBTC, and $YFI. But we aren’t just using these assets as collateral; we are building upon the foundational blocks they represent, integrating with battle-tested protocols including Uniswap, Chainlink, Curve, Yearn, Frax, and Liquity to create a truly composable and resilient system.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

DeFi Dollar (USDFI) Ресурс

Ресми веб-сайт

DeFi Dollar Баға болжамы (USD)

DeFi Dollar (USDFI) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін DeFi Dollar (USDFI) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: DeFi Dollar.

Қазір DeFi Dollar баға болжамын тексеріңіз!

USDFI - жергілікті валюталарға

DeFi Dollar (USDFI) токеномикасы

DeFi Dollar (USDFI) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. USDFI токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: DeFi Dollar (USDFI) туралы басқа сұрақтар

DeFi Dollar (USDFI) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі USDFI бағасы — 0.999838 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
USDFI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
USDFI-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.999838. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
DeFi Dollar үшін нарықтық капитализация қандай?
USDFI үшін нарықтық капитализация: $ 469.00K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
USDFI үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
USDFI айналымдағы ұсынысы: 469.08K USD.
USDFI үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
USDFI барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 1.006 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) USDFI бағасы қандай болды?
USDFI 0.982826 USD ATL бағасына жетті.
USDFI үшін сауда көлемі қандай?
USDFI үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл USDFI өседі ме?
USDFI биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін USDFI баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:28:42 (UTC+8)

DeFi Dollar (USDFI) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

$106,916.67

$3,623.90

$167.15

$1.0001

$0.9415

$106,916.67

$3,623.90

$167.15

$2.3352

$996.05

$0.00000

$0.00000

$0.00000

$0.0698

$0.1651

$0.03906

$0.000069

$0.0000008200

$0.0000000000001896

$0.0698

