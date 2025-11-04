БиржаDEX+
Decrypting ағымдағы бағасы: 0.00272523 USD. Нақты уақыттағы DCRYPT-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DCRYPT баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DCRYPT туралы толығырақ

DCRYPT Баға туралы ақпарат

DCRYPT деген не

DCRYPT Whitepaper

DCRYPT Ресми веб-сайт

DCRYPT Токеномикасы

DCRYPT Баға болжамы

Decrypting Логотип

Decrypting Баға (DCRYPT)

Листингтен жойылды

1 DCRYPT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00272523
-4.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Decrypting (DCRYPT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:27:51 (UTC+8)

Decrypting (DCRYPT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00271313
24 сағаттық төмен
$ 0.00293428
24 сағаттық жоғары

$ 0.00271313
$ 0.00293428
$ 0.01196398
$ 0.00271012
-1.07%

-4.80%

-19.84%

-19.84%

Decrypting (DCRYPT) нақты уақыттағы баға $0.00272523. Соңғы 24 сағат ішінде DCRYPT мен $ 0.00271313 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00293428 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DCRYPT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.01196398, ал ең төменгісі — $ 0.00271012.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DCRYPT соңғы бір сағатта -1.07% өзгерді, 24 сағат ішінде -4.80%, ал соңғы 7 күнде -19.84% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Decrypting (DCRYPT) Нарықтық ақпарат

$ 143.32K
--
$ 273.07K
52.49M
100,000,000.0
Decrypting нарықтық капитализациясы $ 143.32K, тәуліктік сауда көлемі --. DCRYPT айналымдағы мөлшері 52.49M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 273.07K.

Decrypting (DCRYPT) Баға тарихы USD

Бүгін, Decrypting - USD баға өзгерісі $ -0.000137419330821673 болды.
Соңғы 30 күнде Decrypting - USD баға өзгерісі $ -0.0012915287 болды.
Соңғы 60 күнде Decrypting - USD баға өзгерісі $ -0.0010893981 болды.
Соңғы 90 күнде Decrypting - USD баға өзгерісі $ -0.001390235385335578 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000137419330821673-4.80%
30 күн$ -0.0012915287-47.39%
60 күн$ -0.0010893981-39.97%
90 күн$ -0.001390235385335578-33.78%

Decrypting (DCRYPT) деген не

Crypto Confused? Decrypt and Save! The Web3 Affiliate Token That Rewards You. $DCRYPT redistributes commission revenues back to the Decry

Decrypting ($DCRYPT) revolutionizes this fragmented landscape through a comprehensive, community-centric approach. By implementing an innovative token model, $DCRYPT transforms the traditional affiliate structure into a distributed system where all token holders can participate in value generation.

Core Innovation:

Community-Wide Benefits: All token holders participate in exchange fee distribution

Multiple Revenue Streams: Beyond trading fees to comprehensive Web3 services

AI-Powered Optimization: Streamlined user experience with intelligent recommendations

Integrated Financial Bridge: Seamless connection between traditional and crypto services

Sustainable Growth Model: Ecosystem expansion directly benefits all participants

Why Now?

The convergence of several market factors creates an optimal opportunity:

Massive Market Growth: Crypto users expected to reach 1 billion by 2030

Exchange Fee Volume: Billions in daily trading generating substantial fee revenue

Service Fragmentation: Clear need for integrated solutions

Community Demand: Growing desire for equitable value distribution

Technology Maturity: AI and blockchain infrastructure ready for implementation

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Decrypting (DCRYPT) Ресурс

Ресми веб-сайт

Decrypting Баға болжамы (USD)

Decrypting (DCRYPT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Decrypting (DCRYPT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Decrypting.

Қазір Decrypting баға болжамын тексеріңіз!

DCRYPT - жергілікті валюталарға

Decrypting (DCRYPT) токеномикасы

Decrypting (DCRYPT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DCRYPT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Decrypting (DCRYPT) туралы басқа сұрақтар

Decrypting (DCRYPT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DCRYPT бағасы — 0.00272523 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DCRYPT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DCRYPT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00272523. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Decrypting үшін нарықтық капитализация қандай?
DCRYPT үшін нарықтық капитализация: $ 143.32K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DCRYPT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DCRYPT айналымдағы ұсынысы: 52.49M USD.
DCRYPT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DCRYPT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.01196398 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DCRYPT бағасы қандай болды?
DCRYPT 0.00271012 USD ATL бағасына жетті.
DCRYPT үшін сауда көлемі қандай?
DCRYPT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DCRYPT өседі ме?
DCRYPT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DCRYPT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:27:51 (UTC+8)

Decrypting (DCRYPT) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

