Decentralized Retirement Account ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы DRA-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DRA баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DRA туралы толығырақ

DRA Баға туралы ақпарат

DRA деген не

DRA Ресми веб-сайт

DRA Токеномикасы

DRA Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

Decentralized Retirement Account Логотип

Decentralized Retirement Account Баға (DRA)

Листингтен жойылды

1 DRA-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-6.60%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
Decentralized Retirement Account (DRA) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Decentralized Retirement Account (DRA) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.0054863
$ 0.0054863$ 0.0054863

$ 0
$ 0$ 0

-2.28%

-6.64%

-13.97%

-13.97%

Decentralized Retirement Account (DRA) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде DRA мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DRA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.0054863, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DRA соңғы бір сағатта -2.28% өзгерді, 24 сағат ішінде -6.64%, ал соңғы 7 күнде -13.97% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Decentralized Retirement Account (DRA) Нарықтық ақпарат

$ 21.27K
$ 21.27K$ 21.27K

--
----

$ 21.27K
$ 21.27K$ 21.27K

999.44M
999.44M 999.44M

999,439,617.865528
999,439,617.865528 999,439,617.865528

Decentralized Retirement Account нарықтық капитализациясы $ 21.27K, тәуліктік сауда көлемі --. DRA айналымдағы мөлшері 999.44M, жалпы мөлшері 999439617.865528. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 21.27K.

Decentralized Retirement Account (DRA) Баға тарихы USD

Бүгін, Decentralized Retirement Account - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Decentralized Retirement Account - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Decentralized Retirement Account - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Decentralized Retirement Account - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-6.64%
30 күн$ 0-34.18%
60 күн$ 0-39.35%
90 күн$ 0--

Decentralized Retirement Account (DRA) деген не

Infidelity Investments’ Decentralized Retirement Account (DRA) is a blockchain-based alternative to traditional 401(k) plans that enables individuals to build and manage retirement savings entirely on-chain. It uses smart-contract infrastructure to automate contributions, allocations and real-time settlement—removing intermediaries, hidden fees and multi-day delays associated with conventional retirement accounts. DRA provides self-custody of assets, transparent fee schedules and portfolio-assessment tools, allowing users to monitor and adjust their retirement strategy without relying on legacy financial institutions. Infidelity - Retire now, not later.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Decentralized Retirement Account (DRA) Ресурс

Ресми веб-сайт

Decentralized Retirement Account Баға болжамы (USD)

Decentralized Retirement Account (DRA) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Decentralized Retirement Account (DRA) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Decentralized Retirement Account.

Қазір Decentralized Retirement Account баға болжамын тексеріңіз!

DRA - жергілікті валюталарға

Decentralized Retirement Account (DRA) токеномикасы

Decentralized Retirement Account (DRA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DRA токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Decentralized Retirement Account (DRA) туралы басқа сұрақтар

Decentralized Retirement Account (DRA) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DRA бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DRA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DRA-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Decentralized Retirement Account үшін нарықтық капитализация қандай?
DRA үшін нарықтық капитализация: $ 21.27K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DRA үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DRA айналымдағы ұсынысы: 999.44M USD.
DRA үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DRA барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.0054863 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DRA бағасы қандай болды?
DRA 0 USD ATL бағасына жетті.
DRA үшін сауда көлемі қандай?
DRA үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DRA өседі ме?
DRA биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DRA баға болжамын қарап көріңіз.
Decentralized Retirement Account (DRA) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

