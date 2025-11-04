БиржаDEX+
Decentralized Gaming Network ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы DGN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DGN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!Decentralized Gaming Network ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы DGN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DGN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DGN туралы толығырақ

DGN Баға туралы ақпарат

DGN деген не

DGN Ресми веб-сайт

DGN Токеномикасы

DGN Баға болжамы

Decentralized Gaming Network Логотип

Decentralized Gaming Network Баға (DGN)

Листингтен жойылды

1 DGN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
mexc
USD
Decentralized Gaming Network (DGN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Decentralized Gaming Network (DGN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00738296
$ 0.00738296$ 0.00738296

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-86.72%

-86.72%

Decentralized Gaming Network (DGN) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде DGN мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DGN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00738296, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DGN соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -86.72% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Decentralized Gaming Network (DGN) Нарықтық ақпарат

$ 8.67K
$ 8.67K$ 8.67K

--
----

$ 8.67K
$ 8.67K$ 8.67K

100.00M
100.00M 100.00M

100,000,000.0
100,000,000.0 100,000,000.0

Decentralized Gaming Network нарықтық капитализациясы $ 8.67K, тәуліктік сауда көлемі --. DGN айналымдағы мөлшері 100.00M, жалпы мөлшері 100000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.67K.

Decentralized Gaming Network (DGN) Баға тарихы USD

Бүгін, Decentralized Gaming Network - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Decentralized Gaming Network - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Decentralized Gaming Network - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Decentralized Gaming Network - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-95.80%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Decentralized Gaming Network (DGN) деген не

DGN is a decentralized, trustless, peer-to-peer (P2P) gaming bot built natively for the Telegram ecosystem. Its purpose is to solve the fundamental flaws of existing online gaming and betting platforms by eliminating the centralized "house," ensuring fairness, and preventing scams. The bot allows any Telegram group to become a decentralized betting arena where the community owns the game. The DGN bot enables users to engage in P2P wagers, poker, and blackjack directly within their Telegram group chats.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Decentralized Gaming Network (DGN) Ресурс

Ресми веб-сайт

Decentralized Gaming Network Баға болжамы (USD)

Decentralized Gaming Network (DGN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Decentralized Gaming Network (DGN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Decentralized Gaming Network.

Қазір Decentralized Gaming Network баға болжамын тексеріңіз!

DGN - жергілікті валюталарға

Decentralized Gaming Network (DGN) токеномикасы

Decentralized Gaming Network (DGN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DGN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Decentralized Gaming Network (DGN) туралы басқа сұрақтар

Decentralized Gaming Network (DGN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DGN бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DGN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DGN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Decentralized Gaming Network үшін нарықтық капитализация қандай?
DGN үшін нарықтық капитализация: $ 8.67K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DGN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DGN айналымдағы ұсынысы: 100.00M USD.
DGN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DGN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00738296 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DGN бағасы қандай болды?
DGN 0 USD ATL бағасына жетті.
DGN үшін сауда көлемі қандай?
DGN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DGN өседі ме?
DGN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DGN баға болжамын қарап көріңіз.
Decentralized Gaming Network (DGN) Маңызды салалық жаңалықтар

