Decentral Mining Protocol Баға (DMP)
--
--
-0.14%
-0.14%
Decentral Mining Protocol (DMP) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде DMP мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DMP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00156132, ал ең төменгісі — $ 0.
Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DMP соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -0.14% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.
Decentral Mining Protocol нарықтық капитализациясы $ 18.00K, тәуліктік сауда көлемі --. DMP айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 18.00K.
Бүгін, Decentral Mining Protocol - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Decentral Mining Protocol - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Decentral Mining Protocol - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Decentral Mining Protocol - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
|Кезең
|Өзгерту (USD)
|Өзгерту (%)
|Бүгін
|$ 0
|--
|30 күн
|$ 0
|-8.58%
|60 күн
|$ 0
|-8.67%
|90 күн
|$ 0
|--
Decentral Mining Protocol(DMP) is a decentralized mining infrastructure that empowers anyone with a GPU to mine Bitcoin collaboratively. By tokenizing GPU hashrate and distributing BTC rewards on-chain, DMP transforms mining into a community-first, real-world asset (RWA) experience.
Bitcoin, originally designed as a decentralized financial system, has ironically become increasingly centralized in its mining layer. Access to efficient mining hardware (ASICs), cheap electricity, and large-scale mining farms has led to an exclusionary ecosystem where regular users cannot meaningfully participate.
Meanwhile, there are hundreds of millions of underutilized GPUs globally—on gaming rigs, home desktops, and cloud servers. These devices are powerful enough to contribute to hash-based computational work when aggregated.
DMP is built to capture this idle GPU compute and convert it into Bitcoin mining power, while ensuring every contributor receives a share of the BTC rewards generated by the network.
Decentral Mining Protocol (DMP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DMP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!
|Уақыт (UTC+8)
|Түр
|Ақпарат
|11-03 17:18:56
|Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
|11-02 15:42:00
|Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
|11-01 15:13:00
|Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
|11-01 13:14:00
|Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
|10-31 18:37:21
|Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
|10-31 15:48:21
|Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level
Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.
