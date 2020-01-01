Decentr (DEC) токеномикасы
Decentr (DEC) туралы ақпарат
Decentr is allows users to generate, reuse and exchange high quality data online via a secure browser/browser extension and suite of dFintech tools.
Decentr’s “data-as-value” paradigm means users see a correlated decrease in the cost of products and services bought online, via Decentr and our “dPay” system, while at the same providing superior APR’s on consumer crypto loans made via users dWallet and Decentr’s consumer crypto dLoan features. This (necessary) extension of DeFi 1.0, delivers user-centric financial services to anyone, when they want it and how they want it, regardless of their net worth.
Decentr (DEC) токеномикасы мен бағасын талдау
Decentr (DEC) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Decentr (DEC) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Decentr (DEC) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DEC токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DEC токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз DEC токеномикасын түсінген болсаңыз, DEC токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
