DeathRoad (DRACE) токеномикасы
DeathRoad (DRACE) туралы ақпарат
Deathroad aims to become a comprehensive gaming ecosystem built for next generation racers, who utilize racing skills to enjoy the real racing experience and to earn tradable valuable digital assets.
DeathRoad is a miniature city oriented to build towards a Metaverse. This is a paradise for players to freely create and build city according to their own ideas, a place that can provide all the features that players need such as Property, Rental car, Garage, etc.
In addition, in the city of Deathroad, players can also join other play areas to earn profits such as ""Battle mode"" - where players can use the unique feature - ""Race to Earn"" to earn more profit; or ""Marketplace"", where they can trade with other players.
DeathRoad (DRACE) токеномикасы мен бағасын талдау
DeathRoad (DRACE) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
DeathRoad (DRACE) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
DeathRoad (DRACE) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын DRACE токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша DRACE токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз DRACE токеномикасын түсінген болсаңыз, DRACE токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.