Dash 2 Trade (D2T) токеномикасы
Dash 2 Trade (D2T) туралы ақпарат
Trading analytics dashboard and social trading platform for retail crypto traders. Dash 2 Trade offers:
- Strategy builder and Backtester: Accessible tools for backtesting allows users to assess whether or not their trading strategy is profitable.
- Presale Section: Bring clarity of information to this large and underserved market in the crypto space.
- Risk profiler: Establish a trader’s risk profile and the trading style most suited to them e.g. day trading / swing trading.
- Trading signals: Provides actionable insight for retail traders based on event driven outlier detection algorithms.
- Social trading: Trading competitions and shareable signals.
Dash 2 Trade (D2T) токеномикасы мен бағасын талдау
Dash 2 Trade (D2T) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Dash 2 Trade (D2T) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Dash 2 Trade (D2T) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын D2T токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша D2T токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз D2T токеномикасын түсінген болсаңыз, D2T токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
