Danaher xStock ағымдағы бағасы: 213.74 USD. Нақты уақыттағы DHRX-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DHRX баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DHRX туралы толығырақ

DHRX Баға туралы ақпарат

DHRX деген не

DHRX Whitepaper

DHRX Ресми веб-сайт

DHRX Токеномикасы

DHRX Баға болжамы

Danaher xStock Логотип

Danaher xStock Баға (DHRX)

Листингтен жойылды

1 DHRX-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$213.74
+1.80%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Danaher xStock (DHRX) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:26:12 (UTC+8)

Danaher xStock (DHRX) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 209.9
24 сағаттық төмен
$ 217.82
24 сағаттық жоғары

$ 209.9
$ 217.82
$ 230.48
$ 180.2
+0.03%

+1.83%

-3.14%

-3.14%

Danaher xStock (DHRX) нақты уақыттағы баға $213.74. Соңғы 24 сағат ішінде DHRX мен $ 209.9 аралығында сауда жасалып, ал $ 217.82 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DHRX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 230.48, ал ең төменгісі — $ 180.2.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DHRX соңғы бір сағатта +0.03% өзгерді, 24 сағат ішінде +1.83%, ал соңғы 7 күнде -3.14% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Danaher xStock (DHRX) Нарықтық ақпарат

$ 189.47K
--
$ 4.86M
886.08
22,714.950734914
Danaher xStock нарықтық капитализациясы $ 189.47K, тәуліктік сауда көлемі --. DHRX айналымдағы мөлшері 886.08, жалпы мөлшері 22714.950734914. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 4.86M.

Danaher xStock (DHRX) Баға тарихы USD

Бүгін, Danaher xStock - USD баға өзгерісі $ +3.84 болды.
Соңғы 30 күнде Danaher xStock - USD баға өзгерісі $ -1.6110652500 болды.
Соңғы 60 күнде Danaher xStock - USD баға өзгерісі $ +16.9546048900 болды.
Соңғы 90 күнде Danaher xStock - USD баға өзгерісі $ +14.64927558625407 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +3.84+1.83%
30 күн$ -1.6110652500-0.75%
60 күн$ +16.9546048900+7.93%
90 күн$ +14.64927558625407+7.36%

Danaher xStock (DHRX) деген не

"For too long, investing has come with barriers. Borders. Brokers. Limitations. It’s been complicated, costly, and — for millions — out of reach. xStocks were created to change that.

xStocks are tokenized stocks. They’re backed 1:1 by the underlying assets, composable with DeFi protocols, compliant with EU regulations, accessible to non-US users, and provide a legal claim to the value of the stock.

xStocks enable easy access to 57 US Stocks and ETFs to regular users through top centralized and decentralized exchanges, and can be integrated with other DeFi protocols like any other token."

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Danaher xStock (DHRX) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

Danaher xStock Баға болжамы (USD)

Danaher xStock (DHRX) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Danaher xStock (DHRX) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Danaher xStock.

Қазір Danaher xStock баға болжамын тексеріңіз!

DHRX - жергілікті валюталарға

Danaher xStock (DHRX) токеномикасы

Danaher xStock (DHRX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DHRX токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Danaher xStock (DHRX) туралы басқа сұрақтар

Danaher xStock (DHRX) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DHRX бағасы — 213.74 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DHRX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DHRX-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 213.74. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Danaher xStock үшін нарықтық капитализация қандай?
DHRX үшін нарықтық капитализация: $ 189.47K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DHRX үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DHRX айналымдағы ұсынысы: 886.08 USD.
DHRX үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DHRX барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 230.48 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DHRX бағасы қандай болды?
DHRX 180.2 USD ATL бағасына жетті.
DHRX үшін сауда көлемі қандай?
DHRX үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DHRX өседі ме?
DHRX биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DHRX баға болжамын қарап көріңіз.
Danaher xStock (DHRX) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

