Daku V2 ағымдағы бағасы: 0.119114 USD. Нақты уақыттағы DAKU-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DAKU баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

DAKU туралы толығырақ

DAKU Баға туралы ақпарат

DAKU деген не

DAKU Ресми веб-сайт

DAKU Токеномикасы

DAKU Баға болжамы

Daku V2 Логотип

Daku V2 Баға (DAKU)

Листингтен жойылды

1 DAKU-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.119103
-8.40%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Daku V2 (DAKU) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:55:36 (UTC+8)

Daku V2 (DAKU) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.116461
24 сағаттық төмен
$ 0.132914
24 сағаттық жоғары

$ 0.116461
$ 0.132914
$ 0.152985
$ 0.02737318
+1.38%

-8.43%

-6.27%

-6.27%

Daku V2 (DAKU) нақты уақыттағы баға $0.119114. Соңғы 24 сағат ішінде DAKU мен $ 0.116461 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.132914 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DAKU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.152985, ал ең төменгісі — $ 0.02737318.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DAKU соңғы бір сағатта +1.38% өзгерді, 24 сағат ішінде -8.43%, ал соңғы 7 күнде -6.27% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Daku V2 (DAKU) Нарықтық ақпарат

$ 71.46M
--
$ 71.46M
600.00M
599,999,750.615461
Daku V2 нарықтық капитализациясы $ 71.46M, тәуліктік сауда көлемі --. DAKU айналымдағы мөлшері 600.00M, жалпы мөлшері 599999750.615461. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 71.46M.

Daku V2 (DAKU) Баға тарихы USD

Бүгін, Daku V2 - USD баға өзгерісі $ -0.01097001011772 болды.
Соңғы 30 күнде Daku V2 - USD баға өзгерісі $ -0.0215695561 болды.
Соңғы 60 күнде Daku V2 - USD баға өзгерісі $ +0.0140704960 болды.
Соңғы 90 күнде Daku V2 - USD баға өзгерісі $ +0.07198041516182202 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.01097001011772-8.43%
30 күн$ -0.0215695561-18.10%
60 күн$ +0.0140704960+11.81%
90 күн$ +0.07198041516182202+152.72%

Daku V2 (DAKU) деген не

DAKU V2 is the fearless next chapter of the original Web3 watchdog, built on the Solana blockchain. More than just a memecoin, it’s a mission-driven movement aimed at protecting investors in the often chaotic world of decentralized finance. Upgraded from its first version, DAKU V2 is designed to actively detect scams, expose rugpulls, and stand guard over the crypto community. It acts as a decentralized guardian, promoting transparency, integrity, and investor safety across the Solana ecosystem.

Powered by its passionate community, DAKU V2 evolves with every block to stay ahead of bad actors. In a space where trust is fragile and hype often outweighs substance, DAKU V2 is a signal of strength, accountability, and unity. It isn’t just another token — it’s a statement: that honesty and vigilance still matter in crypto. Join the DAKU V2 mission and be part of a smarter, safer, and more secure Web3 future.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Daku V2 (DAKU) Ресурс

Ресми веб-сайт

Daku V2 Баға болжамы (USD)

Daku V2 (DAKU) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Daku V2 (DAKU) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Daku V2.

Қазір Daku V2 баға болжамын тексеріңіз!

DAKU - жергілікті валюталарға

Daku V2 (DAKU) токеномикасы

Daku V2 (DAKU) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DAKU токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Daku V2 (DAKU) туралы басқа сұрақтар

Daku V2 (DAKU) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DAKU бағасы — 0.119114 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DAKU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DAKU-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.119114. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Daku V2 үшін нарықтық капитализация қандай?
DAKU үшін нарықтық капитализация: $ 71.46M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DAKU үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DAKU айналымдағы ұсынысы: 600.00M USD.
DAKU үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DAKU барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.152985 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DAKU бағасы қандай болды?
DAKU 0.02737318 USD ATL бағасына жетті.
DAKU үшін сауда көлемі қандай?
DAKU үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DAKU өседі ме?
DAKU биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DAKU баға болжамын қарап көріңіз.
Daku V2 (DAKU) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

