Dagknight Dog ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы DOGK-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. DOGK баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

Dagknight Dog Логотип

Dagknight Dog Баға (DOGK)

Листингтен жойылды

1 DOGK-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-19.80%1D
mexc
USD
Dagknight Dog (DOGK) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:25:57 (UTC+8)

Dagknight Dog (DOGK) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0.00259503
$ 0.00259503$ 0.00259503

$ 0
$ 0$ 0

+0.50%

-19.84%

-33.61%

-33.61%

Dagknight Dog (DOGK) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде DOGK мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DOGK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00259503, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DOGK соңғы бір сағатта +0.50% өзгерді, 24 сағат ішінде -19.84%, ал соңғы 7 күнде -33.61% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Dagknight Dog (DOGK) Нарықтық ақпарат

$ 109.83K
$ 109.83K$ 109.83K

--
----

$ 109.83K
$ 109.83K$ 109.83K

2.27B
2.27B 2.27B

2,267,821,956.0
2,267,821,956.0 2,267,821,956.0

Dagknight Dog нарықтық капитализациясы $ 109.83K, тәуліктік сауда көлемі --. DOGK айналымдағы мөлшері 2.27B, жалпы мөлшері 2267821956.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 109.83K.

Dagknight Dog (DOGK) Баға тарихы USD

Бүгін, Dagknight Dog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Dagknight Dog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Dagknight Dog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Dagknight Dog - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-19.84%
30 күн$ 0-61.86%
60 күн$ 0-58.94%
90 күн$ 0--

Dagknight Dog (DOGK) деген не

Dagknight Dog continues his adventures in the ever-evolving world of blockchain

DagKnight Dog will be one of the first KRC20 meme coins to launch on Kasplex!

Inspiring others to prioritize security and innovation while adding a touch of fun and whimsy to the crypto space. Take advantage of the first market movers with Kaspa's KRC20 memecoins!

Who is Dogk

Early Days In a small, tech-savvy town, lived a curious and adventurous dog named Dag. Dag was no ordinary dog; he had a unique talent for understanding technology. From a young age, Dag would spend hours watching his owner code and explore the world of cryptocurrencies. His favorite toy was a little BlockDAG model his owner had made.

Dagknight Dog (DOGK) Ресурс

Ресми веб-сайт

Dagknight Dog Баға болжамы (USD)

Dagknight Dog (DOGK) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Dagknight Dog (DOGK) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Dagknight Dog.

Қазір Dagknight Dog баға болжамын тексеріңіз!

DOGK - жергілікті валюталарға

Dagknight Dog (DOGK) токеномикасы

Dagknight Dog (DOGK) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DOGK токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Dagknight Dog (DOGK) туралы басқа сұрақтар

Dagknight Dog (DOGK) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DOGK бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DOGK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DOGK-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Dagknight Dog үшін нарықтық капитализация қандай?
DOGK үшін нарықтық капитализация: $ 109.83K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DOGK үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DOGK айналымдағы ұсынысы: 2.27B USD.
DOGK үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DOGK барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00259503 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DOGK бағасы қандай болды?
DOGK 0 USD ATL бағасына жетті.
DOGK үшін сауда көлемі қандай?
DOGK үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DOGK өседі ме?
DOGK биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DOGK баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:25:57 (UTC+8)

