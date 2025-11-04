БиржаDEX+
DIT туралы толығырақ

DIT Баға туралы ақпарат

DIT деген не

DIT Whitepaper

DIT Ресми веб-сайт

DIT Токеномикасы

DIT Баға болжамы

DADI Insight Token Логотип

DADI Insight Token Баға (DIT)

Листингтен жойылды

1 DIT-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

+13.00%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
DADI Insight Token (DIT) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:55:28 (UTC+8)

DADI Insight Token (DIT) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
24 сағаттық төмен
24 сағаттық жоғары

+0.36%

+13.08%

+1.08%

+1.08%

DADI Insight Token (DIT) нақты уақыттағы баға $13.01. Соңғы 24 сағат ішінде DIT мен $ 11.27 аралығында сауда жасалып, ал $ 13.28 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. DIT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 19.08, ал ең төменгісі — $ 7.47.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, DIT соңғы бір сағатта +0.36% өзгерді, 24 сағат ішінде +13.08%, ал соңғы 7 күнде +1.08% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

DADI Insight Token (DIT) Нарықтық ақпарат

DADI Insight Token нарықтық капитализациясы $ 7.18M, тәуліктік сауда көлемі --. DIT айналымдағы мөлшері 551.28K, жалпы мөлшері 1500000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 19.54M.

DADI Insight Token (DIT) Баға тарихы USD

Бүгін, DADI Insight Token - USD баға өзгерісі $ +1.51 болды.
Соңғы 30 күнде DADI Insight Token - USD баға өзгерісі $ +4.2515379000 болды.
Соңғы 60 күнде DADI Insight Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде DADI Insight Token - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ +1.51+13.08%
30 күн$ +4.2515379000+32.68%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

DADI Insight Token (DIT) деген не

At its core, the objective of DADI is to unlock the value of decentralized data by enabling users to participate in a shared economy of insights, where contribution, verification, and governance are fully democratized. The endgame is to create a borderless, community-led knowledge ecosystem—powered by ethical data, curated intelligence, and governed by the very users who fuel it. By empowering individuals to take part in every layer of the insight economy, DADI sets the foundation for a future where data works for everyone.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

DADI Insight Token (DIT) Ресурс

DADI Insight Token Баға болжамы (USD)

DADI Insight Token (DIT) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін DADI Insight Token (DIT) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: DADI Insight Token.

Қазір DADI Insight Token баға болжамын тексеріңіз!

DIT - жергілікті валюталарға

DADI Insight Token (DIT) токеномикасы

DADI Insight Token (DIT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. DIT токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: DADI Insight Token (DIT) туралы басқа сұрақтар

DADI Insight Token (DIT) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі DIT бағасы — 13.01 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
DIT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
DIT-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 13.01. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
DADI Insight Token үшін нарықтық капитализация қандай?
DIT үшін нарықтық капитализация: $ 7.18M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
DIT үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
DIT айналымдағы ұсынысы: 551.28K USD.
DIT үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
DIT барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 19.08 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) DIT бағасы қандай болды?
DIT 7.47 USD ATL бағасына жетті.
DIT үшін сауда көлемі қандай?
DIT үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл DIT өседі ме?
DIT биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін DIT баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:55:28 (UTC+8)

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

