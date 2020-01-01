CZ THE GOAT (CZGOAT) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, CZ THE GOAT (CZGOAT) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
CZ THE GOAT (CZGOAT) туралы ақпарат

CZ, you’re the GOAT! We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain

When CZ left the CEO throne at BINANCE, he didn’t just exit; he high-fived the crypto universe, slapped the DeFi dream awake, and built the swankiest crypto CEX in the galaxy. Dude’s the Elon Musk of crypto, making our heads spin with volume!

CZ, you’re the GOAT we never knew we needed. We as a BNB community, presenting the $CZ MEME token—keeping CZ’s name ringing on Binance Smart Chain like it’s the hottest party in town! #CZMagic #SAFU4EVA #TheGOAT”

Investors can confidently participate in this revolutionary project knowing the liquidity pool is locked, preventing the chances of a rug pull.

Ресми веб-сайт:
https://czthegoat.io/

CZ THE GOAT (CZGOAT) токеномикасы мен бағасын талдау

CZ THE GOAT (CZGOAT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 145.33K
$ 145.33K$ 145.33K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 831.50M
$ 831.50M$ 831.50M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 174.78K
$ 174.78K$ 174.78K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.0093404
$ 0.0093404$ 0.0093404
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00017472
$ 0.00017472$ 0.00017472

CZ THE GOAT (CZGOAT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

CZ THE GOAT (CZGOAT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын CZGOAT токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша CZGOAT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз CZGOAT токеномикасын түсінген болсаңыз, CZGOAT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

CZGOAT бағасының болжамы

CZGOAT қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CZGOAT бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.