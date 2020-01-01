CyOp New Era (CYOP) токеномикасы

CyOp New Era (CYOP) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, CyOp New Era (CYOP) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

CyOp New Era (CYOP) туралы ақпарат

CyOp is a decentralized experiment merging AI and human governance to manage a crypto investment fund. Holders of the $CyOp token participate in a DAO that competes directly with an evolving AI trading bot, creating a gamified test of human vs. machine decision-making. The project includes staking, governance voting, and technical analysis tools, offering both utility and active community involvement.

Ресми веб-сайт:
https://www.cyop.ai/
Whitepaper:
https://www.cyop.ai/Gridpaper.pdf

CyOp New Era (CYOP) токеномикасы мен бағасын талдау

CyOp New Era (CYOP) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 310.47K
$ 310.47K$ 310.47K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
Айналымдағы қамту:
$ 1.00M
$ 1.00M$ 1.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 310.47K
$ 310.47K$ 310.47K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.687607
$ 0.687607$ 0.687607
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0.098797
$ 0.098797$ 0.098797
Қазіргі баға:
$ 0.310465
$ 0.310465$ 0.310465

CyOp New Era (CYOP) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

CyOp New Era (CYOP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын CYOP токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша CYOP токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз CYOP токеномикасын түсінген болсаңыз, CYOP токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

CYOP бағасының болжамы

CYOP қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CYOP бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.