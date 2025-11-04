БиржаDEX+
Крипто сатып алНарықтарСпотФьючерстер500XEarnОқиғалар
Тағы
Blue Chip Blitz
CrystalMine ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы CRYSTAL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CRYSTAL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!CrystalMine ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы CRYSTAL-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CRYSTAL баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CRYSTAL туралы толығырақ

CRYSTAL Баға туралы ақпарат

CRYSTAL деген не

CRYSTAL Whitepaper

CRYSTAL Ресми веб-сайт

CRYSTAL Токеномикасы

CRYSTAL Баға болжамы

Ақша табу

Эйрдроп+

Жаңалықтар

Блог

Үйрену

CrystalMine Логотип

CrystalMine Баға (CRYSTAL)

Листингтен жойылды

1 CRYSTAL-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
-0.70%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
CrystalMine (CRYSTAL) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:25:07 (UTC+8)

CrystalMine (CRYSTAL) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

-0.67%

-0.71%

-5.92%

-5.92%

CrystalMine (CRYSTAL) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде CRYSTAL мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CRYSTAL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CRYSTAL соңғы бір сағатта -0.67% өзгерді, 24 сағат ішінде -0.71%, ал соңғы 7 күнде -5.92% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

CrystalMine (CRYSTAL) Нарықтық ақпарат

$ 8.08K
$ 8.08K$ 8.08K

--
----

$ 8.08K
$ 8.08K$ 8.08K

1.00B
1.00B 1.00B

1,000,000,000.0
1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

CrystalMine нарықтық капитализациясы $ 8.08K, тәуліктік сауда көлемі --. CRYSTAL айналымдағы мөлшері 1.00B, жалпы мөлшері 1000000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 8.08K.

CrystalMine (CRYSTAL) Баға тарихы USD

Бүгін, CrystalMine - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде CrystalMine - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде CrystalMine - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде CrystalMine - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-0.71%
30 күн$ 0-24.53%
60 күн$ 0-34.49%
90 күн$ 0--

CrystalMine (CRYSTAL) деген не

CrystalMine is a science fiction-themed NFT strategy game full of futuristic and adventurous spirit. In this game, players will command workers and spaceships to cross the vast galaxy in search of the mysterious and precious mineral - $Crystal. This mineral is not only a source of energy for life in the universe, but also the key to your survival, development and profit in this world.

Vision of the game

CrystalMine aims to become one of the most influential science fiction games on the blockchain. We hope to bring players not only a game experience with strong strategy and playability, but also a sense of immersion in deep participation in the metaverse:

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

CrystalMine (CRYSTAL) Ресурс

Whitepaper
Ресми веб-сайт

CrystalMine Баға болжамы (USD)

CrystalMine (CRYSTAL) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін CrystalMine (CRYSTAL) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: CrystalMine.

Қазір CrystalMine баға болжамын тексеріңіз!

CRYSTAL - жергілікті валюталарға

CrystalMine (CRYSTAL) токеномикасы

CrystalMine (CRYSTAL) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CRYSTAL токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: CrystalMine (CRYSTAL) туралы басқа сұрақтар

CrystalMine (CRYSTAL) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CRYSTAL бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CRYSTAL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CRYSTAL-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
CrystalMine үшін нарықтық капитализация қандай?
CRYSTAL үшін нарықтық капитализация: $ 8.08K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CRYSTAL үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CRYSTAL айналымдағы ұсынысы: 1.00B USD.
CRYSTAL үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CRYSTAL барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CRYSTAL бағасы қандай болды?
CRYSTAL 0 USD ATL бағасына жетті.
CRYSTAL үшін сауда көлемі қандай?
CRYSTAL үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CRYSTAL өседі ме?
CRYSTAL биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CRYSTAL баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:25:07 (UTC+8)

CrystalMine (CRYSTAL) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

ЫСТЫҚ

Қазіргі уақытта нарықта елеулі назар аударылып жатқан трендтегі криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,915.52
$106,915.52$106,915.52

+1.10%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,627.54
$3,627.54$3,627.54

+1.07%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.32
$167.32$167.32

+0.34%

USDCoin Логотип

USDCoin

USDC

$1.0001
$1.0001$1.0001

+0.02%

Aster Логотип

Aster

ASTER

$0.9445
$0.9445$0.9445

+0.29%

TOP Volume

Ең жоғары сауда көлемі бар криптовалюталар

Bitcoin Логотип

Bitcoin

BTC

$106,915.52
$106,915.52$106,915.52

+1.10%

Ethereum Логотип

Ethereum

ETH

$3,627.54
$3,627.54$3,627.54

+1.07%

Solana Логотип

Solana

SOL

$167.32
$167.32$167.32

+0.34%

XRP Логотип

XRP

XRP

$2.3396
$2.3396$2.3396

+0.54%

Binance Coin Логотип

Binance Coin

BNB

$996.89
$996.89$996.89

+1.70%

Жаңадан қосылған

Саудалауға қолжетімді жақында листингі жасалған криптовалюталардың тізімі

Momentum Логотип

Momentum

MMT

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Play AI Логотип

Play AI

PLAI

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Sentism Логотип

Sentism

SENTIS

$0.00000
$0.00000$0.00000

0.00%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0697
$0.0697$0.0697

+39.40%

TeaFi Логотип

TeaFi

TEAFI

$0.1648
$0.1648$0.1648

-45.06%

Үздік табыс иелері

Бүгінгі ең көп өскен криптовалюталар

PlayMindProtocol Логотип

PlayMindProtocol

PMIND

$0.03738
$0.03738$0.03738

+273.80%

DramaBits Логотип

DramaBits

DRAMA

$0.000070
$0.000070$0.000070

+218.18%

Notevia Логотип

Notevia

NVA

$0.0000007704
$0.0000007704$0.0000007704

+93.47%

OMNILABS Логотип

OMNILABS

OMNILABS

$0.0000000000001898
$0.0000000000001898$0.0000000000001898

+89.80%

Kite AI Логотип

Kite AI

KITE

$0.0697
$0.0697$0.0697

+39.40%