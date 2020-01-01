CryptoTycoon (CTT) токеномикасы
CryptoTycoon (CTT) туралы ақпарат
CryptoTycoon is a gaming platform based on BSC (Binance Smart Chain). Players can spend BNB, BUSD and other BSC-based tokens in the game to get the chance to roll the dice and build houses or shops on the grid to participate in game yield farming. The game system has a great token deflation mechanism and dividend bonus model, for example, if a house or shop fails to pay taxes on time, it will be liquidated. The total amount of CTT tokens is 1 million, and 5% of the on-chain transaction amount will be burnt.
CryptoTycoon (CTT) токеномикасы мен бағасын талдау
CryptoTycoon (CTT) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
CryptoTycoon (CTT) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
CryptoTycoon (CTT) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын CTT токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша CTT токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз CTT токеномикасын түсінген болсаңыз, CTT токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.