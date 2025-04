Cryptopia (BCPI) деген не

Cryptopia aims to create a web3 public chain that reorganizes DeFi idle assets and reshapes the new value of GameFi. It is deployed on multi-chain networks, allowing users from different public chains to directly participate in Cryptopia nodes. Through cross-chain bridges, it connects multi-chain idle assets (tokens/NFTs) and empowers mainstream ecosystems on other public chain through multi-chain game platforms. The Cryptopia platform has a complete set of tools including built-in NFT markets, platform nodes, cross-chain bridges, NFT financial derivatives trading, and Cryptopia DAO.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!