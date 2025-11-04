БиржаDEX+
CryptoPeso ағымдағы бағасы: 0.070599 USD. Нақты уақыттағы CRP-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CRP баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CRP туралы толығырақ

CRP Баға туралы ақпарат

CRP деген не

CRP Ресми веб-сайт

CRP Токеномикасы

CRP Баға болжамы

CryptoPeso Логотип

CryptoPeso Баға (CRP)

Листингтен жойылды

1 CRP-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.070437
-4.10%1D
mexc
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
CryptoPeso (CRP) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 00:54:50 (UTC+8)

CryptoPeso (CRP) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.066721
24 сағаттық төмен
$ 0.074157
24 сағаттық жоғары

$ 0.066721
$ 0.074157
$ 0.110133
$ 0.064376
+5.02%

-3.91%

-13.79%

-13.79%

CryptoPeso (CRP) нақты уақыттағы баға $0.070599. Соңғы 24 сағат ішінде CRP мен $ 0.066721 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.074157 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CRP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.110133, ал ең төменгісі — $ 0.064376.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CRP соңғы бір сағатта +5.02% өзгерді, 24 сағат ішінде -3.91%, ал соңғы 7 күнде -13.79% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

CryptoPeso (CRP) Нарықтық ақпарат

$ 1.62M
--
$ 1.62M
23.00M
23,000,000.0
CryptoPeso нарықтық капитализациясы $ 1.62M, тәуліктік сауда көлемі --. CRP айналымдағы мөлшері 23.00M, жалпы мөлшері 23000000.0. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 1.62M.

CryptoPeso (CRP) Баға тарихы USD

Бүгін, CryptoPeso - USD баға өзгерісі $ -0.00287794977697779 болды.
Соңғы 30 күнде CryptoPeso - USD баға өзгерісі $ -0.0135890649 болды.
Соңғы 60 күнде CryptoPeso - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде CryptoPeso - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.00287794977697779-3.91%
30 күн$ -0.0135890649-19.24%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

CryptoPeso (CRP) деген не

CryptoPeso: The First Colombian Cryptocurrency

Discover cryptoPeso, a revolutionary Colombian cryptocurrency on the Binance Smart Chain. Engage in mining, staking, airdrops, and more in our ecosystem. A Decentralized and Secure Project.

CryptoPeso (CRP): Una Evolución Financiera en Progreso El objetivo es claro: alcanzar un valor superior a $3 en los próximos días. Estamos liderando una evolución financiera que está transformando el futuro de la economía, y si no te unes ahora, corres el riesgo de quedarte atrás para siempre. 🔹 CRPWallet: Disponible en iOS y Android, tu acceso directo a la economía descentralizada. 🔹 CRPswap: Operando en Solana y BNB, un sistema Multichain diseñado para maximizar tus ganancias. 🔹 Binance Launchpad: CRP programado para el 4 de julio de 2025, con el potencial de romper todos los récords. 🔹 CRPcard: Con Visa y Mastercard, conecta tu vida diaria con el mundo cripto sin límites. 🔹 CRP Blockchain Cuántica: La tecnología del futuro, con seguridad y velocidad incomparables.🔹 CRP Sparta Network: Un ecosistema que te posiciona como líder en la comunidad cripto. 🔹 CRP Magno: Conocimiento cripto convertido en poder para dominar las finanzas descentralizadas. Este es el momento de tomar acción. Únete al movimiento y sé parte de la evolución que estamos logrando.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

CryptoPeso (CRP) Ресурс

Ресми веб-сайт

CryptoPeso Баға болжамы (USD)

CryptoPeso (CRP) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін CryptoPeso (CRP) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: CryptoPeso.

Қазір CryptoPeso баға болжамын тексеріңіз!

CRP - жергілікті валюталарға

CryptoPeso (CRP) токеномикасы

CryptoPeso (CRP) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CRP токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: CryptoPeso (CRP) туралы басқа сұрақтар

CryptoPeso (CRP) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CRP бағасы — 0.070599 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CRP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CRP-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.070599. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
CryptoPeso үшін нарықтық капитализация қандай?
CRP үшін нарықтық капитализация: $ 1.62M USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CRP үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CRP айналымдағы ұсынысы: 23.00M USD.
CRP үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CRP барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.110133 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CRP бағасы қандай болды?
CRP 0.064376 USD ATL бағасына жетті.
CRP үшін сауда көлемі қандай?
CRP үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CRP өседі ме?
CRP биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CRP баға болжамын қарап көріңіз.
CryptoPeso (CRP) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

