CryptoHog (HOGSCOIN) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, CryptoHog (HOGSCOIN) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
CryptoHog (HOGSCOIN) туралы ақпарат

CryptoHog (HOGSCOIN) is a fun and community-driven meme coin that blends humor with crypto utility. Designed to create excitement in the crypto space, it combines playful elements with real use cases, giving it the potential for long-term value and growth. HOGSCOIN is built on the Binance Smart Chain (BSC), offering fast transactions and low fees. Join the CryptoHog community today and be part of a growing, secure crypto project with real potential!

Ресми веб-сайт:
https://hogscoin.com/
Whitepaper:
https://hogscoin.com/Whitepaper.pdf

CryptoHog (HOGSCOIN) токеномикасы мен бағасын талдау

CryptoHog (HOGSCOIN) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 224.83K
$ 224.83K$ 224.83K
Жалпы қамтуы:
$ 1.00B
$ 1.00B$ 1.00B
Айналымдағы қамту:
$ 798.99M
$ 798.99M$ 798.99M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 320.70K
$ 320.70K$ 320.70K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00238265
$ 0.00238265$ 0.00238265
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.0003207
$ 0.0003207$ 0.0003207

CryptoHog (HOGSCOIN) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

CryptoHog (HOGSCOIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын HOGSCOIN токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша HOGSCOIN токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз HOGSCOIN токеномикасын түсінген болсаңыз, HOGSCOIN токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

HOGSCOIN бағасының болжамы

HOGSCOIN қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің HOGSCOIN бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

