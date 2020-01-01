Cryptocurrency Coin (CRYPTO) токеномикасы
Cryptocurrency Coin (CRYPTO) туралы ақпарат
Cryptocurrency is a memecoin that is focused creating and harboring a friendly environment for creatives to be creative. The community consists of art enthusiasts that simply want to create amazing work and share it with the world. Crypto as a broad term is used every day across all social channels and even a common topic of discussion for many global governments. Crypto intends to capture this mindshare and impress through the universal power of art.
Cryptocurrency Coin (CRYPTO) токеномикасы мен бағасын талдау
Cryptocurrency Coin (CRYPTO) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Cryptocurrency Coin (CRYPTO) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Cryptocurrency Coin (CRYPTO) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын CRYPTO токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша CRYPTO токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз CRYPTO токеномикасын түсінген болсаңыз, CRYPTO токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.