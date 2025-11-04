БиржаDEX+
Crypto Rug Muncher ағымдағы бағасы: 0.00024638 USD. Нақты уақыттағы CRM-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. CRM баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

CRM туралы толығырақ

CRM Баға туралы ақпарат

CRM деген не

CRM Ресми веб-сайт

CRM Токеномикасы

CRM Баға болжамы

Crypto Rug Muncher Логотип

Crypto Rug Muncher Баға (CRM)

Листингтен жойылды

1 CRM-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00024808
$0.00024808$0.00024808
-6.60%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған. MEXC тек ақпарат агрегаторы ретінде қызмет етеді. MEXC Spot нарығындағы басқа тізімделген токендермен танысыңыз!
USD
Crypto Rug Muncher (CRM) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:24:43 (UTC+8)

Crypto Rug Muncher (CRM) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0.00024639
$ 0.00024639$ 0.00024639
24 сағаттық төмен
$ 0.00031696
$ 0.00031696$ 0.00031696
24 сағаттық жоғары

$ 0.00024639
$ 0.00024639$ 0.00024639

$ 0.00031696
$ 0.00031696$ 0.00031696

$ 0.00054544
$ 0.00054544$ 0.00054544

$ 0.0001856
$ 0.0001856$ 0.0001856

-1.20%

-5.90%

-10.80%

-10.80%

Crypto Rug Muncher (CRM) нақты уақыттағы баға $0.00024638. Соңғы 24 сағат ішінде CRM мен $ 0.00024639 аралығында сауда жасалып, ал $ 0.00031696 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CRM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00054544, ал ең төменгісі — $ 0.0001856.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CRM соңғы бір сағатта -1.20% өзгерді, 24 сағат ішінде -5.90%, ал соңғы 7 күнде -10.80% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Crypto Rug Muncher (CRM) Нарықтық ақпарат

$ 246.36K
$ 246.36K$ 246.36K

--
----

$ 246.36K
$ 246.36K$ 246.36K

999.92M
999.92M 999.92M

999,917,635.6564984
999,917,635.6564984 999,917,635.6564984

Crypto Rug Muncher нарықтық капитализациясы $ 246.36K, тәуліктік сауда көлемі --. CRM айналымдағы мөлшері 999.92M, жалпы мөлшері 999917635.6564984. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 246.36K.

Crypto Rug Muncher (CRM) Баға тарихы USD

Бүгін, Crypto Rug Muncher - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде Crypto Rug Muncher - USD баға өзгерісі $ -0.0001018210 болды.
Соңғы 60 күнде Crypto Rug Muncher - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Crypto Rug Muncher - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0-5.90%
30 күн$ -0.0001018210-41.32%
60 күн$ 0--
90 күн$ 0--

Crypto Rug Muncher (CRM) деген не

Crypto Rug Muncher ($CRM) is a creator token launched on Bags App. Our goal is straightforward: use the token to fund and release security tools that help degens stay safe in crypto. We commit 50% of creator fees to building practical things like scam checks, wallet safety helpers, and clear how‑to guides. The project operates through Rug Munch Media LLC for accountability. Holders can give input on what we build through chats and AMAs, and we ship tools that reduce day‑to‑day risk for regular users.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

Crypto Rug Muncher (CRM) Ресурс

Ресми веб-сайт

Crypto Rug Muncher Баға болжамы (USD)

Crypto Rug Muncher (CRM) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Crypto Rug Muncher (CRM) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Crypto Rug Muncher.

Қазір Crypto Rug Muncher баға болжамын тексеріңіз!

CRM - жергілікті валюталарға

Crypto Rug Muncher (CRM) токеномикасы

Crypto Rug Muncher (CRM) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CRM токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Crypto Rug Muncher (CRM) туралы басқа сұрақтар

Crypto Rug Muncher (CRM) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CRM бағасы — 0.00024638 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CRM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CRM-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0.00024638. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Crypto Rug Muncher үшін нарықтық капитализация қандай?
CRM үшін нарықтық капитализация: $ 246.36K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CRM үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CRM айналымдағы ұсынысы: 999.92M USD.
CRM үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CRM барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00054544 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CRM бағасы қандай болды?
CRM 0.0001856 USD ATL бағасына жетті.
CRM үшін сауда көлемі қандай?
CRM үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CRM өседі ме?
CRM биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CRM баға болжамын қарап көріңіз.
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:24:43 (UTC+8)

Crypto Rug Muncher (CRM) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

Дисклеймер

Криптовалюта бағалары жоғары нарықтық тәуекелдерге және бағаның құбылмалылығына ұшырайды. Сіз өзіңізге таныс және тәуекелдерді түсінетін жобалар мен өнімдерге инвестициялауыңыз керек. Кез келген инвестицияны жасамас бұрын инвестициялық тәжірибеңізді, қаржылық жағдайыңызды, инвестициялық мақсаттарыңызды және тәуекелге төзімділікті мұқият қарастырып, тәуелсіз қаржылық кеңесшімен кеңесіңіз. Бұл материалды қаржылық кеңес ретінде түсіндіруге болмайды. Өткен өнімділік болашақ өнімділіктің сенімді көрсеткіші емес. Инвестицияларыңыздың құны көтерілуі де, төмендеуі де мүмкін және сіз инвестициялаған соманы қайтара алмауыңыз мүмкін. Инвестициялық шешімдеріңізге тек сіз жауаптысыз. MEXC сіз келтіруі мүмкін кез келген шығындар үшін жауапты емес. Қосымша ақпарат алу үшін пайдалану шарттары мен қауіп туралы ескертуді қараңыз. Мұнда ұсынылған жоғарыда аталған криптовалютаға қатысты деректер (оның ағымдағы тікелей бағасы сияқты) үшінші тарап көздеріне негізделгенін де ескеріңіз. Олар сізге «сол қалпында» негізінде және тек ақпараттық мақсаттар үшін, ешқандай өкілдіксіз немесе кепілдіксіз ұсынылады. Үшінші тарап сайттарына берілген сілтемелер де MEXC бақылауында емес. MEXC мұндай үшінші тарап сайттарының және олардың мазмұнының сенімділігі мен дәлдігі үшін жауап бермейді.

