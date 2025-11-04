БиржаDEX+
crypto is a joke ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы JOKECOIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. JOKECOIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!crypto is a joke ағымдағы бағасы: 0 USD. Нақты уақыттағы JOKECOIN-ден USD-ге дейінгі баға жаңартуларын, тірі графиктерді, нарықтық капиталды, 24 сағаттық көлемді және тағы басқаларын бақылаңыз. JOKECOIN баға трендін MEXC-де оңай зерттеңіз!

JOKECOIN туралы толығырақ

JOKECOIN Баға туралы ақпарат

JOKECOIN деген не

JOKECOIN Ресми веб-сайт

JOKECOIN Токеномикасы

JOKECOIN Баға болжамы

crypto is a joke Логотип

crypto is a joke Баға (JOKECOIN)

Листингтен жойылды

1 JOKECOIN-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

--
----
0.00%1D
Бұл токен деректері үшінші тараптардан алынған.
USD
crypto is a joke (JOKECOIN) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:24:36 (UTC+8)

crypto is a joke (JOKECOIN) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
$ 0$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

--

--

-9.14%

-9.14%

crypto is a joke (JOKECOIN) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде JOKECOIN мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. JOKECOIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, JOKECOIN соңғы бір сағатта -- өзгерді, 24 сағат ішінде --, ал соңғы 7 күнде -9.14% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

crypto is a joke (JOKECOIN) Нарықтық ақпарат

$ 9.18K
$ 9.18K$ 9.18K

--
----

$ 9.18K
$ 9.18K$ 9.18K

998.52M
998.52M 998.52M

998,524,602.329733
998,524,602.329733 998,524,602.329733

crypto is a joke нарықтық капитализациясы $ 9.18K, тәуліктік сауда көлемі --. JOKECOIN айналымдағы мөлшері 998.52M, жалпы мөлшері 998524602.329733. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 9.18K.

crypto is a joke (JOKECOIN) Баға тарихы USD

Бүгін, crypto is a joke - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 30 күнде crypto is a joke - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде crypto is a joke - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде crypto is a joke - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ 0--
30 күн$ 0-56.33%
60 күн$ 0-63.60%
90 күн$ 0--

crypto is a joke (JOKECOIN) деген не

jokecoin aims to highlight crypto (especially meme coins) for what it is, a joke. Our community and website encourages holders to share examples of why crypto is a joke; such as rugs they have been victims of, highlighting how influencers can have positive and negative impacts on the space, and telling crypto themed jokes. There is also the bright side of crypto, where any person can become a millionaire overnight, and it's a joke how you can become rich or poor with a good or bad decision.

MEXC — бүкіл әлемдегі 10 миллионнан астам пайдаланушы сенетін жетекші криптобиржа. Ол ең кең токендер таңдауы, ең жылдам токен листингтері және нарықтағы ең төмен сауда комиссиялары бар ретінде танымал. Нарықтағы ең жоғары деңгейдегі өтімділік пен ең бәсекеге қабілетті комиссияларды алу үшін MEXC биржасына қазір қосылыңыз!

crypto is a joke (JOKECOIN) Ресурс

Ресми веб-сайт

crypto is a joke Баға болжамы (USD)

crypto is a joke (JOKECOIN) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін crypto is a joke (JOKECOIN) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: crypto is a joke.

Қазір crypto is a joke баға болжамын тексеріңіз!

JOKECOIN - жергілікті валюталарға

crypto is a joke (JOKECOIN) токеномикасы

crypto is a joke (JOKECOIN) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. JOKECOIN токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: crypto is a joke (JOKECOIN) туралы басқа сұрақтар

crypto is a joke (JOKECOIN) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі JOKECOIN бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
JOKECOIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
JOKECOIN-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
crypto is a joke үшін нарықтық капитализация қандай?
JOKECOIN үшін нарықтық капитализация: $ 9.18K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
JOKECOIN үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
JOKECOIN айналымдағы ұсынысы: 998.52M USD.
JOKECOIN үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
JOKECOIN барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) JOKECOIN бағасы қандай болды?
JOKECOIN 0 USD ATL бағасына жетті.
JOKECOIN үшін сауда көлемі қандай?
JOKECOIN үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл JOKECOIN өседі ме?
JOKECOIN биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін JOKECOIN баға болжамын қарап көріңіз.
$106,901.82
$3,627.69
$167.32
$1.0000
$0.9451
$106,901.82
$3,627.69
$167.32
$2.3397
$996.85
$0.00000
$0.00000
$0.00000
$0.0698
$0.1671
$0.03730
$0.000070
$0.0000007704
$0.0000000000001897
$0.0698
