Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) токеномикасы
Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) туралы ақпарат
CAGA Network is a decentralized blockchain that utilizes state-of-the-art technology to provide rapid, secure, and scalable solutions.
Our mission is to cultivate a trusted environment where everyone can confidently develop their blockchain-based products and execute transactions with ease and efficacy.
Central to our approach is the Proof of Authority (PoA) consensus mechanism, tailored for dApps demanding speed and efficiency.
CAGA drives substantial benefits for end-users, developers, and businesses across diverse industries, encouraging broader and sustainable adoption of Web3.
Through these innovations, CAGA is paving the way for a future where blockchain technology is accessible and impactful for all.
Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) токеномикасы мен бағасын талдау
Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
Crypto Asset Governance Alliance (CAGA) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын CAGA токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша CAGA токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз CAGA токеномикасын түсінген болсаңыз, CAGA токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
CAGA бағасының болжамы
CAGA қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CAGA бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.
Неліктен MEXC-ді таңдау керек?
MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.
Дисклеймер
Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.