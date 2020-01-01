Cryptax AI (CTAX) токеномикасы

Cryptax AI (CTAX) токеномикасы

Токен қамтуы, тарату моделі және өзекті нарық деректерін қоса, Cryptax AI (CTAX) туралы негізгі ақпаратпен танысыңыз.
USD

Cryptax AI (CTAX) туралы ақпарат

The world of cryptocurrency has transformed the global financial landscape, creating a decentralized ecosystem that gives individuals more control over their assets, investments, and transactions. Within this ecosystem, decentralized finance (DeFi) has emerged as a dynamic force, empowering millions of users to trade, lend, borrow, and stake assets without traditional intermediaries. However, with this newfound freedom comes complexity—especially when it comes to tax compliance. Cryptocurrencies and DeFi transactions have introduced unique, intricate challenges to tax reporting, leaving many users struggling to understand and fulfill their tax obligations.

Ресми веб-сайт:
https://usecryptax.ai/

Cryptax AI (CTAX) токеномикасы мен бағасын талдау

Cryptax AI (CTAX) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.

Нарық капитализациясы:
$ 11.63K
$ 11.63K$ 11.63K
Жалпы қамтуы:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
Айналымдағы қамту:
$ 100.00M
$ 100.00M$ 100.00M
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
$ 11.63K
$ 11.63K$ 11.63K
Осы уақытқа дейінгі ең жоғары көрсеткіш:
$ 0.00403713
$ 0.00403713$ 0.00403713
Осы уақытқа дейінгі ең төменгі көрсеткіш:
$ 0
$ 0$ 0
Қазіргі баға:
$ 0.00011629
$ 0.00011629$ 0.00011629

Cryptax AI (CTAX) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары

Cryptax AI (CTAX) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.

Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:

Жалпы қамтуы:

Жасалған немесе жасалатын CTAX токендерінің ең көп саны.

Айналымдағы қамту:

Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.

Максимал қамту:

Барлығы қанша CTAX токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.

FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):

Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.

Инфляция деңгейі:

Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.

Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?

Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.

Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.

Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.

Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.

Енді сіз CTAX токеномикасын түсінген болсаңыз, CTAX токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!

CTAX бағасының болжамы

CTAX қайда бет алып жатқанын білгіңіз келе ме? Біздің CTAX бағасын болжау бетіміз болашаққа көзқарасты қамтамасыз ету үшін нарықтағы жағдайды, тарихи үрдістерді және техникалық көрсеткіштерді біріктіреді.

Неліктен MEXC-ді таңдау керек?

MEXC - әлемдегі миллиондаған пайдаланушылар сенім артқан әлемдегі ең үздік криптовалюта биржаларының бірі. Сіз енді бастаған болсаңыз да, кәсіпқой болсаңыз да, MEXC - криптомен айналысудың ең оңай жолы.

Спот және фьючерс нарықтарында 4000-нан астам сауда жұбы бар
CEX-тер арасында ең жылдам токен листингі
Саладағы №1 өтімділік
Тәулік бойы тұтынушыларға қызмет көрсететін ең төменгі комиссиялар
Пайдаланушы қаражаты үшін 100% + токендер резервінің ашықтығы
Кіру кедергілер өте төмен: бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз
mc_how_why_title
Бар болғаны 1 USDT-мен крипто сатып алыңыз: Криптоға апарар ең оңай жол!

Дисклеймер

Бұл беттегі “Токеномика” деректері үшінші тарап ақпарат көздерінен алынған. MEXC олардың дәлдігіне кепілдік бермейді. Инвестиция жасамас бұрын мұқият танысып шығыңыз.