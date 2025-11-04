БиржаDEX+
CRUMB туралы толығырақ

CRUMB Баға туралы ақпарат

CRUMB деген не

CRUMB Ресми веб-сайт

CRUMB Токеномикасы

CRUMB Баға болжамы

Crumbcat Баға (CRUMB)

1 CRUMB-ден USD-ге нақты уақыттағы баға:

$0.00033683
-25.50%1D
USD
Crumbcat (CRUMB) Нақты уақыттағы бағалар диаграммасы
Соңғы жаңартылған бет: 2025-11-04 03:24:22 (UTC+8)

Crumbcat (CRUMB) Баға ақпараты (USD)

24 сағаттық баға өзгерісі ауқымы:
$ 0
24 сағаттық төмен
$ 0
24 сағаттық жоғары

$ 0
$ 0
$ 0.00263437
$ 0
+1.62%

-25.53%

-58.59%

-58.59%

Crumbcat (CRUMB) нақты уақыттағы баға --. Соңғы 24 сағат ішінде CRUMB мен $ 0 аралығында сауда жасалып, ал $ 0 деңгейінде жоғары баға көрсетілді — бұл нарықтың құбылмалылығын көрсетеді. CRUMB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға — $ 0.00263437, ал ең төменгісі — $ 0.

Қысқа мерзімді өнімділік тұрғысынан алғанда, CRUMB соңғы бір сағатта +1.62% өзгерді, 24 сағат ішінде -25.53%, ал соңғы 7 күнде -58.59% өзгеріс болды. Бұл сізге MEXC платформасындағы соңғы баға трендтері мен нарықтық динамикаға қысқаша шолу ұсынады.

Crumbcat (CRUMB) Нарықтық ақпарат

$ 336.67K
--
$ 336.67K
999.51M
999,507,726.066233
Crumbcat нарықтық капитализациясы $ 336.67K, тәуліктік сауда көлемі --. CRUMB айналымдағы мөлшері 999.51M, жалпы мөлшері 999507726.066233. Толығымен сұйылтылған құны (FDV): $ 336.67K.

Crumbcat (CRUMB) Баға тарихы USD

Бүгін, Crumbcat - USD баға өзгерісі $ -0.000115512624243049 болды.
Соңғы 30 күнде Crumbcat - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 60 күнде Crumbcat - USD баға өзгерісі $ 0 болды.
Соңғы 90 күнде Crumbcat - USD баға өзгерісі $ 0 болды.

КезеңӨзгерту (USD)Өзгерту (%)
Бүгін$ -0.000115512624243049-25.53%
30 күн$ 0+68.86%
60 күн$ 0-36.30%
90 күн$ 0--

Crumbcat (CRUMB) деген не

CRUMB is a meme token on the Solana blockchain, centered around a lovable GIF cat that has quickly become an symbol of Solana’s/Jupiters meme culture. Dubbed “Crumbcat,” this feline is not just another internet kitty - it’s the first major meme cat on Jupiter, the largest DEX aggregator on Solana, and also features in the Official Jupiter Theme Song, giving it both cultural and cosmic significance.

At its core, CRUMB embraces the whimsical, community-driven nature of meme tokens. There are no promises of groundbreaking utility or complicated tokenomics—just pure internet joy, community vibes, and the spirit of decentralized fun. It’s a celebration of meme culture, Web3 creativity, and the Solana ecosystem.

Crumbcat lives at the intersection of internet culture and Solana speed. The token has already gained traction, with over 1,000 holders and a market cap approaching $1 million. It’s actively traded on popular Solana platforms like Jupiter (verified), Phantom, Meteora DAMM V2, and Maestro Bot. The CRUMB community is growing fast.

Visually, CRUMB leans hard into its aesthetic: a looping, purring, and chaotic-yet-charming animated cat that perfectly captures the energy of the project. Behind the meme is a team focused on creating a fun, engaging experience without overpromising or overcomplicating. Instead of a whitepaper full of jargon, CRUMB gives you a GIF, a song, and a chance to vibe.

So what is CRUMB really about? It’s about community. It’s about Solana. It’s about cat GIFs. It’s about not taking crypto too seriously while still showing up, holding strong, and building something weirdly wonderful—together. Whether you’re in it for the memes, the music, or the meows, CRUMB offers a lighthearted space to join a galactic journey powered by cuteness, culture, and crypto.

Crumbcat (CRUMB) Ресурс

Ресми веб-сайт

Crumbcat Баға болжамы (USD)

Crumbcat (CRUMB) ертең, келесі аптада немесе келесі айда қанша USD тұрады? 2025, 2026, 2027, 2028 немесе тіпті 10 не 20 жылдан кейін Crumbcat (CRUMB) активіңіз қанша тұруы мүмкін? Қысқа және ұзақ мерзімді болжамдар үшін баға болжау құралымызды қолданып көріңіз: Crumbcat.

Қазір Crumbcat баға болжамын тексеріңіз!

CRUMB - жергілікті валюталарға

Crumbcat (CRUMB) токеномикасы

Crumbcat (CRUMB) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығы мен өсу әлеуетін тереңірек білуге мүмкіндік береді. Токендердің қалай таралуынан бастап, жеткізілімнің қалай басқарылатынына дейін, токеномика жоба экономикасының негізгі құрылымын ашады. CRUMB токенінің кең ауқымды токеномикасы туралы қазір біліңіз!

Адамдар мыналарды да сұрайды: Crumbcat (CRUMB) туралы басқа сұрақтар

Crumbcat (CRUMB) бүгін қанша тұрады?
USD ішіндегі CRUMB бағасы — 0 USD, нарық деректерімен нақты уақытта жаңартылып отырады.
CRUMB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға қандай?
CRUMB-ден USD-ге дейінгі ағымдағы баға: $ 0. Дәл конвертация үшін MEXC конвертациясын тексеріңіз.
Crumbcat үшін нарықтық капитализация қандай?
CRUMB үшін нарықтық капитализация: $ 336.67K USD. Нарықтық капитализация = ағымдағы баға * айналымдағы ұсыныс. Бұл токеннің жалпы нарықтық құнын және рейтингін білдіреді.
CRUMB үшін айналымдағы ұсыныс қандай?
CRUMB айналымдағы ұсынысы: 999.51M USD.
CRUMB үшін барлық уақыттағы ең жоғары баға қандай болды?
CRUMB барлық уақыттағы ең жоғары бағаға 0.00263437 USD жетті.
Барлық уақыттағы ең төмен (ATL) CRUMB бағасы қандай болды?
CRUMB 0 USD ATL бағасына жетті.
CRUMB үшін сауда көлемі қандай?
CRUMB үшін 24 сағаттық сауда көлемі: -- USD.
Биыл CRUMB өседі ме?
CRUMB биылғы жылы жобаның дамуымен және нарық жағдайларына байланысты өсуі мүмкін. Толығырақ талдау үшін CRUMB баға болжамын қарап көріңіз.
Crumbcat (CRUMB) Маңызды салалық жаңалықтар

Уақыт (UTC+8)ТүрАқпарат
11-03 17:18:56Сала жаңартулары
Data: October DEX spot trading volume hits all-time high, CEX spot trading volume reaches highest level since January this year
11-02 15:42:00Сала жаңартулары
The total market cap of stablecoins decreased by 0.45% over the past week, still maintaining above $300 billion
11-01 15:13:00Сала жаңартулары
Bitcoin's October monthly candle closed down 3.69%, marking the third declining October in history
11-01 13:14:00Сала жаңартулары
Crypto market shows slight warming, all three major U.S. stock indices record at least six consecutive monthly gains
10-31 18:37:21Сала жаңартулары
Crypto Fear & Greed Index currently at 29, market sentiment remains in "Fear"
10-31 15:48:21Сала жаңартулары
Data: The peak trading volume of CEX in this crypto bull market is still far below the 2021 level

