CROY AI (CROY) туралы ақпарат
CROY Tools is dedicated to enhancing the safety and effectiveness of trading in the crypto trenches with a suite of innovative utilities.
Our flagship offering is an AI agent designed for on-chain analysis, specifically targeting newly migrated or pre-migration coins with market caps starting at $20k.
The blockchain ecosystem, particularly in the trenches of emerging tokens, is rife with both opportunity and risk. As traders sift through thousands of projects, the need for tools that provide clear, actionable insights has never been greater.
CROY was built to fill this gap, offering traders the guidance and support they need to thrive. Our mission is to make trading safer, more informed, and more community-driven. With tools like the CROY AI Agent, blacklists for scams and copycat projects, and a growing ecosystem of analytics and dashboards, we aim to empower traders to navigate the trenches with confidence.
CROY AI (CROY) үшін негізгі токеномика мен баға деректерін, соның ішінде нарық капиталын, қамту мәліметтерін, FDV және баға тарихын зерттеңіз. Токеннің қазіргі құнын және нарықтағы орнын бір қарағанда түсініңіз.
CROY AI (CROY) токеномикасы: Түсіндірілген негізгі көрсеткіштер және оларды қолдану мысалдары
CROY AI (CROY) токеномикасын түсіну оның ұзақ мерзімді құндылығын, тұрақтылығын және әлеуетін талдау үшін өте маңызды.
Негізгі көрсеткіштер және олар қалай есептеледі:
Жалпы қамтуы:
Жасалған немесе жасалатын CROY токендерінің ең көп саны.
Айналымдағы қамту:
Қазіргі уақытта нарықта және көпшіліктің қолында бар токендер саны.
Максимал қамту:
Барлығы қанша CROY токені болуы мүмкін деген қатаң шегі.
FDV (Fully Diluted Valuation/Толығымен сұйытылған бағалау):
Қазіргі баға × максимал қамту ретінде есептеледі, егер барлық токендер айналымда болса, жалпы нарық капиталының болжамын береді.
Инфляция деңгейі:
Тапшылық пен ұзақ мерзімді баға қозғалысына әсер ететін жаңа токендердің қаншалықты жылдам енгізілетінін көрсетеді.
Неліктен бұл көрсеткіштер трейдерлер үшін маңызды?
Жоғары айналымдағы қамту = үлкен өтімділік.
Шектеулі максимал қамту + төмен инфляция = бағаның ұзақ мерзімді өсуінің әлеуеті.
Токендердің ашық таралуы = жобаға жақсырақ сенім және орталықтандырылған бақылаудың төмен тәуекелі.
Қазіргі төмен нарық капитализациясы бар жоғары FDV = ықтимал артық бағалау сигналдары.
Енді сіз CROY токеномикасын түсінген болсаңыз, CROY токенінің нақты бағасымен танысып шығыңыз!
